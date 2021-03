Forwarden om sista chansen att kvittera: ”Han gör en sån jävla räddning”

Marcus Bergman har – precis som resten av VIK – haft en säsong som i mångt och mycket var upp och ner. Forwarden inledde tungt som en av de tilltänkta poängproducenterna, men när han klev nedåt i hierarkin och fick en tydligare roll som energiforward föll saker och ting på plats för 28-åringen.

I den fjärde kvartsfinalen mot BIK Karlskoga var det han som fick den sista heta chansen för VIK att kvittera – men symptomatiskt för både Bergman och VIK den här säsongen lyckades Tim Juel både rädda pucken på något akrobatiskt sett, och sen också hålla den på rätt sida mållinjen efter en touch i stolpen.

– Vi vinner tekningen, jag tar mig in på mål och det kommer ett skott, och jag försöker trycka in den. Jag tror han räddar den och sen i stolpen, säger Bergman och fortsätter.

– Det är inte så att man kan planera för läget heller. Det är såna små marginaler som man måste ha med sig. Alla lag har såna marginaler hit och dit hela tiden, men det är extra surt när det är typ tio sekunder kvar, att man missar och han gör en sån jävla räddning på den. Allt känns bara tråkigt.

Det är ett läge där man bara går på instinkt?

– Exakt, du hinner inte reagera. Den kommer ju bakifrån, sen är det bara in på mål och vara med och försöka få in den. Det är inte mer än så. Går den in är det frid och fröjd, nu gör den inte det. Klart att det suger.

Marcus Bergman är tydligt tagen av uttåget och har nära till tårarna när han kommer ut och möter VLT-sporten. Slutsignalen i matchen mot Karlskoga markerade inte bara slutet på kvartsfinal fyra för VIK – det var också slutet för en grupp som kämpat tillsammans sedan augusti, och som inte kommer se likadan ut nästa augusti.

– Det är det som kommer över en på något sätt. Man har spelat många säsonger och alla har tagit slut någon gång, men det här kändes så jävla snopet. Det kändes som att vi verkligen hämtade oss på slutet. Det kändes som att vi var på g. Det har varit en sån jävla upp och ner-säsong, men vi kände att vi började hitta det där.

Efter trotjänaren Fredrik Johansson är Bergman tillsammans med Jimmie Jansson, med sina fem raka säsonger i klubben, de spelare som varit längst i VIK. Men någon tanke på framtiden hade forwarden inte efter uttåget.

– Nej, helt ärligt så tänker jag inte på det. Hade jag åkt runt och tänkt på nästa år tror jag inte jag hade spelat bra alls. Jag har bara försökt göra mitt bästa. Det har varit fullt fokus att slå ut de här nu, men det gick ju inte.

– Vi får se hur det bli. De pratar om att vi ska ta några dagar och återsamlas sen. Det är bara surt som fan.