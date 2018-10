Irsta IF kryssade mot IFK Sunne – fortsatt med i racet om uppflyttning: ”Kul med kval och högre kvalité”

Irsta IF spelade oavgjort med IFK Sunne under lördagen. Detta betyder att lagen står på samma poäng inför sista omgången i kvalet till division 3. Allt kommer att avgöras nästa helg och för Irsta väntar Arboga Södra.

– Det är riktigt roligt att de gäller hela vägen in, de är de som har pressen på sig, säger tränare André Eriksson.