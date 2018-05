Omdiskuterade målsituationer sänkte Arboga Södra: ”Domaren dömer men ingen uppfattar att det är straff”

Arboga Södra skulle få en tuff start på matchen. 1-0 till hemmalaget Säffle FF efter endast tolv minuters spel. I övrigt är första halvlek mest ett ställningskrig. Men Södra finner ändå sina lägen och enligt lagets tränare Mikael Wiker borde det stått 1-1.

– Första halvlek är väl rätt mycket krig, det skapas lite chanser åt båda håll. Vi gör faktiskt ett mål som domaren vinkar bort för offside. Vi tar oss runt på kanten och spelar snett inåt bakåt. Det såg jättekonstigt ut allting men domaren valde att vinka för offside. Sedan har vi något mer läge men det har även Säffle, jämnt får jag säga att det var, säger han.

I början på andra halvlek kommer nästa kalldusch och omdiskuterade domarbeslut. 2-0 görs på straff av Säffle, en straff som Mikael Wiker och Södra inte var ensamma om att vara frågande kring.

– Ingen uppfattar att det är straff, det är bara en vanlig grej i straffområdet. Vår spelare håller en av dem i armen påstår domaren, men Säffle är lika förvånade. Det är ingen som ramlar och ingen som säger att den blir fasthållen.

Dervis Grabus skulle reducera i den 65:e matchminuten. Efter det ligger Södra på rejält och lyckas kämpa fram sju eller åtta hörnor under de sista 20 minuterna. Men någon kvittering blir det inte. Trots det ser tränaren relativt positivt på avslutningen.

– Vi trycker ner dem, men lyckas inte få in bollen. Vi reser oss verkligen och försöker få in en kvittering. Det blir många inlägg men de är ganska resliga och starka. Så de nickar bort våra bollar på ett bra sätt, vi är inte heller det mest storväxta laget i serien. Med mer hunger framför mål hade vi kanske fått in en kvittering, säger Mikael Wiker.

Vad känner man när det är domslut som avgör matchen?

– Det är klart det är tungt, men jag tycker ändå att vi försöker. Vi snackar inte utan vi fortsätter att kämpa, vi kör på. Vi vet att vi är bra och har chans att vända på det ändå.

Säffle ligger efter er i tabellen, är den här förlusten en missräkning?

– Nej det tycker jag inte även om vi ville ha en trepoängare. Säffle är inget lag som kommer vara i botten utan de siktar på den övre halvan. Det var inget bottenlag vi mötte idag. De har haft en ganska tuff start får man säga, inte lätt med de motstånden, säger Mikael Wiker.

Fakta

Division 3 västra Svealand

Säffle FF–Arboga Södra IF 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 (12) Gazmend Bahtirir, 2-0 (60, straff) Jacob Ljung, 2-1 (65) Dervis Grabus