Skultuna knäcktes av tuffa starten på andra halvlek: ”Blir att försöka hålla ned siffrorna”

Hemmalaget Skultuna skulle få sig en rejäl omgång av BK30 i söndagens match på Kvarnbackavallen som sporten sände live. I den första halvleken började laget förvisso rätt så bra. Man hade mycket boll men lyckades inte komma fram hela vägen till BK30:s mål.

– Vi försöker och har rätt så bra spel tycker jag ändå. Men vi kommer inte riktigt till de farliga mållägena då, säger Daniel Stahre.

Bortalaget hade kanske inte så mycket av spelet till en början, men BK30 hade lägena. Ett par farliga avslut räddades av ena stolpen samt målvakten Jesper Friberg. Laget hade också en straff i mitten på halvleken som mittbacken dundrade i ribban. 0-1 målet kom också före halvtidspausen. Det var tydligt att Skultuna behövde göra en förändring inför andra.

Vad pratade ni om i omklädningsrummet inför andra halvleken?

– Nja vi snackade väl om att försöka hitta tillbaka till det spel vi hade första 15-20, då jag tyckte att vi rullar boll ganska bra. Men vi kanske inte får fast den där uppe. Men att vi fortsätter att försöka med det vi snackat om under säsongen, att vi ska göra det bättre inför andra, säger Daniel Stahre.

Men bättre blev det inte för hemmalaget. Målen börjar snabbt trilla in åt fel håll och en utvisning på Stahres anfallskollega Hadi Yasser gjorde inte saken bättre.

– Den starten är väl ganska tuff och sen när vi får utvisningen så är det väl att försöka hålla ned siffrorna efter det. Det är väl dumt kanske att gå in med sådan kraft när man redan har ett gult. Men sedan vet jag inte hur hårt han träffar. Det var inge bra för oss i alla fall.

Rätt tidigt i halvleken så står det 4-0 till BK30. Bortalaget rullade tålmodigt runt och gick fram när ytorna fanns. Trots att Skultuna inte lyckades ta sig fram så många gånger så gör man ändå en reducering. 4-1 skulle matchen sluta.

Vad tycker du om er avslutning på matchen?

– Den är kanske inte så konstig med en man mindre och vi kanske är lite sämre tränade än de är. Vi går på knäna. Men jag tycker vi ändå står upp ganska bra under 90. Att det blir "bara" 4-1 ändå.

Det här blev något av en repris på Skultunas senaste match. Man förlorade nämligen med 4-1 då också. Men då handlade det om serieledande Kungsörs BK på bortaplan.

Åtta insläppta på de två senaste matcherna, behöver ni se över försvaret?

– Ja det är väl något att diskutera, hur vi ska täppa till mer. Det är svårt att vinna matcher när man släpper in fyra mål. Vi får kolla på vilka situationer det är som vi släpper in på, om det är fasta eller på omställningar. Eller vad det är för någonting i alla fall, säger Daniel Stahre, lagkapten i Skultuna IS.