Så var finaldagen på Aroscupen – och här är alla segrarna

BILDEXTRA: Fotbollsfesten igång – se Sportens bilder från Aroscupens premiärdag

STORT BILDEXTRA: Här drar Aroscupen igång även på Hamre IP

P14/15:

Söndagen inleddes med tidiga semifinaler som spelades samtidigt. I den ena var det IF Brommapojkarna som ställdes mot Täby United.

Brommapojkarna gick segrande ur det semifinalmötet, 2–0 blev slutresultatet.

I finalen skulle man få sällskap av Hammarby som på morgonen slagit ut Älvsjö AIK.

Mitt på dagen var det sedan dags för finalen mellan de båda Stockholmsklubbarna. Där skulle Brommapojkarna visa sig vara starkast. Återigen skrevs slutresultatet till 2–0.

IF Brommapojkarna blev alltså mästare i P14/15-klassen på Aroscupen 2019.

P16/17:

Chansen fanns till en Västeråsfinal då Gideonsbergs IF och Skiljebo SK fanns i varsin semifinal.

Skiljebo ställdes mot Sickla IF och man lyckades gripa finalplatsen efter en 3–1-vinst.

För Gideonsberg skulle det bli tuffare, Svärtinge SK stod för motståndet och det skulle visa sig bli för svårt. Svärtinge vann nämligen med komfortabla 4–1.

Men en mästare från Västerås skulle vi få då Skiljebo var numret större än Svärtinge. Finalen som spelades ett par timmar efter semifinalerna slutade 2–0.

Här hittar du samtliga resultat från Aroscupen

F14/15:

Även hos flickor 14 och 15 fanns chansen till ren Västeråsfinal. Gideonsbergs IF mötte Älsvjö AIK i semifinalen och Västerås BK30 ställdes mot Brommapojkarna i sin.

BK30 skulle aldrig vara riktigt nära att knipa en finalplats. Stockholmarna hade en högre växel och kunde säkra sin finalplats genom 5–0.

Desto bättre gick det för Gideonsberg som avfärdade Älvsjö med 2–0.

I finalen alltså Gideonsbergs IF mot IF Brommapojkarna. Återigen skulle ett Västeråslag få ge sig mot BP. GIF reducerade under den andra halvleken till 3–1, men kom inte närmare än så och fick nöja sig med ett silver.

F16/17:

I den äldsta flicklassen var det redan klart från lördagen vilka de två finallagen var. En Västeråsfinal med BK30 och Gideonsberg som aktörer.

GIF tog den snabbaste vägen till finalen då man vunnit gruppen och avancerat direkt dit. För BK30 som var tvåa i gruppspelet behövde man ta sig förbi Linghem/Örtomta i semifinalen. Vilket man gjorde under lördagen.

På söndagseftermiddagen när finalen spelades skulle det bli oerhört jämnt. Efter 90 minuter när domaren blåste av var det lika mellan GIF och BK30.

Förlängning och möjligtvis straffar väntade. Men något straffavgörande skulle det inte behöva bli, för i förlängningen var GIF starkast. Slutresultatet skrevs till 5–4.

Alla segrare i Aroscupen 2019

P12 9m: Hammarby IF: Lag 2:2

P13 9m: Mälarhöjdens IK: Röd

P13 9m lät: Hargs BK

P14 9m: Skiljebo SK

P14 9m lät: Fanna BK: 05

P14/15: IF Brommapojkarna: Grön:3u

P16/17: Skiljebo SK: U17

F13 9m: Gideonsbergs IF

F13 9m lät: Ursvik IK: Svart

F14 9m lät: IFK Österåker

F14/15: IF Brommapojkarna: 1

F16/17: Gideonsbergs Idrottsförening