Fotbollssvepet – inför hösten: Jakt på serieledaren, rafflande toppstrid och defensiva problem

Anmäl text- och faktafel

Division 4 Västmanland – herr:

➤ Rafflande toppstrid

Gideonsbergs IF och Köping FF har stått för starka vårsäsonger. Duon har 28 poäng var i toppen av tabellen, men GIF har två måls bättre målskillnad och leder serien. Nu väntar en spännande höst. Mycket talar för att det kan bli en kamp ända in på mållinjen. Fotbollsintresserade bör redan nu ringa in den 28 september i sina kalendrar. Då tar GIF emot KFF i den näst sista omgången. Den matchen kan bli helt avgörande för toppstriden. Kommer Gideonsberg ta revansch för förlusten i mitten av juni? Eller kommer Köping vinna igen?

Bakom GIF och KFF jagar Arboga Södra och Irsta IF. Arboga Södra är sex poäng bakom toppduon, medan Irsta är åtta poäng efter.

➤ Hopp för samtliga lag i botten

Inget lag är avhängt i bottenstriden. Inte ens IK Oden, som bara lyckades skrapa ihop fyra poäng under våren. Jumbon har fem poäng upp till Kolsva IF på säker mark, men har en match mindre spelad. Även för FC Västerås, som är det andra laget under nedflyttningsstrecket, finns det gott om hopp i bottenstriden. Nästjumbon är endast en poäng bakom Kolsva och har också en match mindre spelad.

Bästa målskytt från Västmanland: Axel Elveljung (Irsta IF) – 15 mål

Länk till tabellen

Division 5 Västmanland – herr:

➤ Mål i massor

Tillberga IK har varit heta framåt i division 5, med ett snitt på tre mål per match. Trots det, och den förkrossande målskillnaden +19, har TIK halkat efter i toppstriden. TIK ligger endast trea i tabellen, tre poäng efter Ransta IK och sju poäng efter Sörstafors-Kolbäck FK.

➤ Måltorka

Till skillnad från Tillberga så har Skinnskattebergs SK haft stora problem med målskyttet. SSK har endast gjort sex mål på elva matcher. I brist på mål är laget involverat i bottenstriden. Skinnskatteberg ligger endast en poäng över nedflyttningsstrecket.

Bästa målskytt från Västmanland: Saleh Kambari (Bosnisk SK) – 11 mål

Länk till tabellen

Division 2 mellersta Svealand – dam:

➤ Otrolig målskillnad

IFK Västerås har en målskillnad på +28 i division 2. Det är bäst i serien, men det innebär inte serieledning. Västeråslaget är trea i tabellen och har fem poäng upp till ettan IFK Hallsberg. Tabelltrean har dock spelat en match mindre än sin konkurrent. Med tanke på det så har IFK Västerås fortfarande goda chanser i toppstriden.

➤ Defensiva problem

Norrby SK har inte alls fått till försvarsspelet. NSK har släppt in 39 mål på nio matcher, vilket är näst flest i serien. Norrby ligger trea från slutet i tabellen, fem poäng före jumbon DFK Värmbol. Om NSK vill ha en roligare höst måste defensiven förbättras.

Bästa målskytt från Västmanland: Emma Lindgren (IFK Västerås) – 9 mål

Länk till tabellen

Division 3 Västmanland/Örebro – dam:

➤ Västmanlandsduon jagar serieledaren

Västanfors IF och Romfartuna GIF har gått starkt i division 3. Duon ligger tvåa respektive trea i tabellen och jagar serieledande Skyllbergs IK. VIF är en poäng bakom SIK, medan Romfartuna har fyra poäng upp till tabellettan. Romfartuna har dock spelat en match mindre än toppkonkurrenterna.

Bästa målskytt från Västmanland: Amanda Karlkvist (Romfartuna GIF) – 9 mål

Länk till tabellen