Frågetecken hos Askebrand – efter genrepet: ”Blir lite överraskad”

Genrepet mot IK Sirius, som VLT sände, slutade med förlust för VSK efter att Christian Kouakou hittat nätet två gånger i den första halvleken. Mellan forwardens mål hade Pedro Ribeiro hittat in med en kvittering. Men matchen skulle sluta 1–2 efter en mållös andra halvlek.

Grönvitt fick jaga mycket boll och hade svårt att få tag i sina motståndare. Även om man själva stod för en klart godkänd insats.

– Jag tycker vi gör en rätt så bra första halvlek. Vi har två frilägen, målvakten gör två bra räddningar, som vi kan få utdelning på. Och då kanske vi leder efter den första halvleken. Så första är energifylld, samtidigt kommer vi inte riktigt åt dem. Vi förlorar en del en mot en spel ute på banan som vi normalt sett vinner. Där är de rätt kvicka och vi fick inte riktigt bett på det, säger Thomas Askebrand.

VSK-tränaren resonerar också kring att matchen var just ett genrep. Och att spelarna därför kan ha blivit lite försiktiga. Som han själv utrycker det ”inför seriestart vill ingen göra något dumt”.

– Men på det hela taget möter vi ett skickligt och bra lag som jag faktiskt tror kommer vara med i toppen (av allsvenskan) för så kvicka och bra är dem. Det kommer vara många lag som får problem med dem. Så en bra genomkörare måste man säga.

Är det här ett bättre och skickligare lag än de ni kommer möta i serien?

– Ja spontant tror jag det, många lag har kanske en eller två bra skickliga spelare men det kändes som att nästan alla var det idag. Till och med backarna är ju skickliga med boll och på att ställa frågor. Så normalt sett möter man inte riktigt så här skickliga lag, så all "credd" till dem.

Lagkapten Simon Johansson är inne på samma spår, att nivåskillnaden på Sirius i jämförelse med superettan-lagen är rätt så stor.

– Man såg att Sirius var duktiga redan förra året. Speciellt spelmässigt är de jobbiga att möta för att de är skickliga. Något så här spelskickligt lag kommer vi inte att möta i superettan i år. Men det kommer vara en jämn serie, jag har tittat på schemat och det är tuffa matcher varje helg. Men vi kommer att vara med på lika villkor och kommer vara med och tävla hela året, säger han.

För Thomas Askebrand väcktes lite frågor när hans lag ställdes mot ett annorlunda motstånd. Och han blev lite överraskad över hur VSK svarade upp.

– Framför allt att vi får titta på lite positioner för de ställer lite andra frågor som vi normalt sett inte får. Så vi fick väl kanske gå ifrån formen lite men inte mycket. Jag har hellre de här frågorna en sådan här dag än när serien börjar, man blir lite överraskad över vad som händer. Lite frågor och lite svar fick man också, så det är väl alltid trevligt, säger Thomas Askebrand.

Matchfakta/träningsmatch

VSK–IK Sirius 1–2 (1–2)

Mål: 0–1 (15) Christian Kouakou, 1–1 (27) Pedro Ribeiro, 1–2 (45) Christian Kouakou

Så startade VSK: Anton Fagerström – Gustaf Lagerbielke (ut 70), David Engström, Pedro Ribeiro (ut 82) – Emil Skogh (ut 45), Simon Johansson, Kevin Custovic (ut 70), Albin Sporrong (ut 70), Filip Almström Tähti – Viktor Prodell (ut 70), Filip Tronêt.

Ersättare: Elis Wahl, Jesper Merbom Adolfsson (in 70), Jonas Hellgren (in 70), Brian Span (in 70), Samuel Sörman (in 45), Justin Salmon (in 70), Claus Royo (in 82).