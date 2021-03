”Frågor som rör ett mer jämställt samhälle är nog mina hjärtefrågor” 

Anmäl text- och faktafel

Vad har du för framtidsplaner?

– Planen är att studera vidare på universitet. Förhoppningsvis för att sedan kunna jobba utomlands med något spännande.

Vad ville du bli när du var liten?

– Jag ville bli en artist.

Vilken är din bästa egenskap?

– Att jag är väldigt äventyrlig.

Vilken är din sämsta?

– Jag har dåligt tålamod.

Nämn tre saker som står på din att-göra-lista?

– Se norrsken, snorkla i Maldiverna och jobba som volontär.

Vad gör dig glad?

– Familj och vänner.

När blir du arg?

– När saker inte går som planerat.

Vilken är den senaste filmen du sett?

– Grown Ups, jag ser den minst en gång i veckan.

Vilka appar är du inne på dagligen?

– Måste nog vara Spotify och Twitter.

Om du skulle öppna en butik, vad skulle du sälja då?

– Mammas tavlor. Hon fick ett kit med penslar, färg och akrylfärg från mig och min syster för någon månad sedan. Hon målar fantastiska bilder med inspiration från naturen och med mycket färger, de är jättevackra.

Vad har du för intressen?

– Musik.

Någon du skulle vilja vara för en dag?

– Michelle Obama

Var tror du att du befinner dig om tio år?

– I ett varmt land med ett jobb jag trivs med och med en stor familj.

Något du skulle vilja vara bättre på?

– Ha bättre tålamod, haha

Vilken dokusåpa skulle du kunna tänka dig att vara med i?

– Jag har alltid velat vara med i Barda, så om det fortfarande spelades in och jag var cirka 8 år yngre så hade det varit ett självklart val, annars är det ingen som lockar mig.

Guld eller silver?

– Guld såklart.

Ringa eller skicka sms?

– Skicka sms, jag tillhör ju ändå generation Z.

Morgon- eller kvällsmänniska?

– Är nog mest produktiv på kvällen/natten.

Kaffe eller te?

– Te!

Havet eller poolen?

– Havet.

Var går drömresan?

– Till Sydkorea, men jag vill även besöka Nordkorea

Ett roligt barndomsminne?

– När jag och min bästa vän Safiya bildade en duo, vi gick all in på idén. Vi skaffade ett gemensamt Instagram konto, spelade in låtar på youtube och hade uppvisning i skolan haha.

Vad är du rädd för?

– Jag är rädd för att såra någon jag uppskattar och tycker om.

Önskepresent?

– Att min familj kan fira min födelsedag här i Grekland med mig.

Hur ska du fira födelsedagen?

– Vi ska fira den på stranden med BBQ och mys.

Vilken fråga skulle du lyfta om du var politiker för en dag?

– Svårt när man bara får välja en, har väldigt många frågor som är viktiga för mig. Men alla frågor som rör ett mer jämställt samhälle är nog mina hjärtefrågor.

Något du provat men inte vill göra igen?

– Provade bada min hamster i toaletten en gång...

Vill säga läsarna?

– Jag vill gärna hälsa till min familj och mina kära vänner där hemma i Västerås, säga att jag saknar dem.

Mer om Isabelle:

Ålder: Fyller 20 år den 14 mars.

Bor: På Kreta. I en trea tillsammans med en barndomsvän och katten Bella.

Gymnasium: Rudbeckianska, samhällsvetenskapliga programmet med inriktning juridik.

Gör: Jobbar som agent för Telia.

Idrottsintresserad: Ja ganska.

Bästa årstiden: Sommar.

Favoritmat: Falafelrulle.

Äter aldrig: Fläsk.