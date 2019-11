Frälstes av straffräddning – då kunde Hallsta HK avgöra i förlängning: "Borde stängt matchen"

Det satt hårt inne – men det blev till sist seger för Hallstahammars HK i en tuff bortamatch mot Skedvi/Säter.

Hallsta förde tillställningen för det mesta, och fick iväg hela 41 skott mot mål.

Ändå stod det bara 1–1 efter 60 minuter – och förlängning skulle avgöra.

Väl där fick HHK chansen i numerärt underläge – och Oscar Hagborg Olsson prickade in segermålet.

– Vi får in pucken i anfallszon, sen får ”Hagge” den i vänsterläge där han trampar in och drar in skottet mellan benen. Så det var härligt, säger Christoffer Pihl, som spelade fram till segermålet.

Power play var annars ett område där Hallsta hade det lite tungt på tisdagskvällen. Skedvi/Säter drog på sig hela sju tvåminutersutvisningar i matchen – men fram till fyra mot tre-läget i förlängningen fick HHK ingen utdelning i numerärt överläge.

– Vi var bättre genom hela matchen. Hade vi varit bättre i power play hade vi stängt matchen efter ordinarie tid. Där får vi arbeta upp oss lite. Annars är det en skaplig insats. Alla är med och bidrar och vi gör en skapligt bra match, säger Pihl.

Men det var också nära att ineffektiviteten i power play hade blivit dyrbar för Hallsta. Med fyra minuter kvar att spela av ordinarie matchtid fick Skedvi/Säter chansen att ta ledningen på straff – men Rasmus Helmrich i Hallstakassen stod för en nyckelräddning.

– Man var ändå hyfsat lugn. Han är duktig på straffar, så det kändes ändå okej. Men det var en ganska horribelt utdömd straff, så man var mer arg över det.

Skedvi/Säter är, trots mittenposition i tabellen, ett av seriens starkaste hemmalag så här långt. Dalalaget är fyra i hemmatabellen.

– Exakt, så det ska vi ändå vara nöjda med. Det är ett svårspelat lag, de är duktiga på att stänga ner. Så vi kan inte vara alldeles för missnöjda, vi tar med oss allt positivt från matchen också.

Matchfakta/Hockeytvåan

Skedvi/Säter IF–Hallstahammars HK 1–2 efter förlängning (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (11.08) Johannes Matses (Anton Eriksson, Emil Eriksson) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–1 (10.50) Filip Bergkvist (Andreas Stridh, Tobias Hahne).

Tredje perioden: –

Förlängning: 1–2 (0.58) Oscar Hagborg Olsson (Robin Larsson Ström, Christoffer Pihl) spel fyra mot tre.

Skott: 28–41

Utvisningar: SSIF 7x2 min, 1x10 min, HHK 2x2 min

Publik: 78