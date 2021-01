Från Vancouver till Västerås – trögstartade nyförvärvet om sin krokiga karriär

Den omedelbara succén i VIK låter vänta på sig.

Men centern Steven Iacobellis har tålamod.

Under tiden sätter sig VLT ned med den 27-årige kanadensaren och hör honom berätta om vänskapen med NHL-stjärnan, skräckskadan som kunde kostat karriären och hur han tacklade att behöva ta en omväg i livet.

– Istället för att tänka: ”fuck it, nu skiter jag i det här”, så tänkte jag: ”fuck you, jag kommer att visa er att ni gjort ett misstag”, säger VIK-centern Iacobellis.