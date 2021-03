Franke lånar in spets från Skiljebo – för att vinna serien: ”Killer instinct”

Anmäl text- och faktafel

IK Franke har under vintern värvat in flera spelare från VSK:s akademi och landade sedan en tung värvning i februari. Då handlade det om anfallaren Jonathan Böckert som varit en fruktad målskytt på både division 3 och 2-nivå.

Nu hämtas nästa välmeriterade spelare in. Offensive Max Nordin, 22 år, tillhörande Skiljebo SK, ansluter till klubben på lån över säsongen.

På IK Frankes hemsida skriver huvudtränare Daniel Malmlöf att man i Nordin får in en spelare som man saknat och behöver.

Till VLT-sporten utvecklar Malmlöf vad det är Franke har sökt efter.

– Det är en spelartyp vi saknat i laget, en box till box-spelare. Vi har många som är bra på en viss sak, antingen i offensiven eller i defensiven. Nu får vi en som kan både och.

Malmlöf förklarar att Max Nordin kommer att passa in bra i laget då han utöver sin arbetsförmåga även är skicklig med bollen.

Hur viktigt är det att få in rutin från högre serier?

– Det är en sak som han kommer in med, rutinen. Och han vet vad som gäller för att komma högre upp. Många av de yngre spelar fint men det behövs lite "killer instinct" och vara grisig för att vinna en serie. Den erfarenheten kommer han in med och det snackade vi om på senaste träningen, det är en sådan spelare vi får in.

Med tanke på vad ni fått ihop för trupp, är det serieseger och avancemang till division 2 som är målet?

– Ja absolut, det är det. Det ska bli kul, spännande och en tuff utmaning och det finns bra lag i serien, även om det är svårt att veta hur bra innan säsongen börjar. Jag tror att vi har ett lag nu som hade vunnit serien ifjol, så får vi se i år, säger Daniel Malmlöf.

Max Nordin har spelat i Skiljebos a-lag i flera år och gjorde 13 matcher i seriespelet under 2020. Lånet i IK Franke sträcker sig över säsongen men Skiljebo har möjlighet att kalla tillbaka sin spelare tidigare än så.