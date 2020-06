Frankes besvikelse – missen som kostade andra raka segern: ”Vi stod fel”

Under tisdagskvällen var det dags för andra omgången av herrarnas Div 3 Norra Svealand. Hemmalaget Sala FF, kom till start med ett kryss borta mot Syrianska Kerburan i ryggen, medan gästerna IK Franke kom till Lärkans IP med vind i seglen efter en 2-0-vinst hemma mot Vallentuna i premiären.

Matchen, som var den sista innan sommaruppehållet, inleddes starkast av bortalaget som satte hög press direkt från start. De första 20 minuterna hade Sala svårt att överhuvudtaget skapa något ordnat spel.

Men 2–1-ledning för IK Franke, efter mål av Kresnik Bytygi och Anton Engström Appelfeldt, med bara minuter kvar av matchen var sedan olyckan framme. Salas anfallare James Papa Yaw Yeboah snappade upp en boll i bortre delen av straffområdet och kunde dunka in 2–2.

Ett snöpligt poängtapp för Franke som hade allt i säcken.

– Vi är med från första början, synd att vi släpper in målet i början men jag tycker att vi jobbar oss in andra halvlek och får in två mål. Sen är såklart väldigt synd att vi släpper till i slutet av matchen, det är lite slarvigt men så är det, konstaterar Frankemålvakten Aron Hassanpour efter matchen.

Han pekar på oskärpan i avslutslägena som den främsta orsaken till att laget inte lyckades stänga matchen tidigare.

– Vi hade mycket boll och kom till många halvchanser men det sista lilla trycket inne i straffområdet fattades, det var lite mycket halvträffar. Vi saknade rena träffar.

Och menar att man borde kunnat behålla ledningen efter sitt straffmål i den 74 minuten.

– Vi försöker spela runt bollen men de ligger ganska högt för att jaga en kvittering så då tvingas vi slå långt bakom deras backlinje. Sen blir det lite tungt i slutet, framförallt stod vi fel på fasta situationer och det är ju där vi tappar också, säger Hassanpour

MATCHFAKTA

Sala FF–IK Franke 2–2 (1–0)

Mål: 1-0 (27) Martin Åhman, 1-1 (62) Kresnik Bytyqi, 1-2 (74, straff) Anton Engström Appelfeldt, 2-2 (92) James Papa Yaw Yeboah