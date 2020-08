Friades i domen mot kriminella nätverket – begär ersättning på mer än halv miljon

Anmäl text- och faktafel

Mannen friades från bland annat grov utpressning och grovt vapenbrott. Han frikändes från samtliga åtalspunkter i både tingsrätten och i hovrätten, från totalt sex åtalspunkter.

Han satt häktad under 310 dygn och var under den tiden belagd med restriktioner enligt ansökan om ersättning, som Nyhetsbyrån Siren tagit fram. I ansökan anges vidare att brottsmålet var mycket omskrivet, bland annat i VLT.

Mannen mådde under tiden han satt frihetsberövad mycket dåligt enligt ansökan till justitiekanslern, och han söker nu genom sitt ombud ersättning för denna tid. Han söker ersättning med 2 000 kronor per dygn som han varit frihetsberövad, samt schablonbelopp om 20 000 kronor per termin som han förlorat i skolan. Totalt uppgår beloppet till 680 000 kronor.