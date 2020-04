Frida Hansdotter blir fystränare för Västanfors IF: ”Finns likheter mellan alpint och bandy”

Anmäl text- och faktafel

Frida Hansdotter kommer att hålla i några av bandylagets barmarksträningar tillsammans med sambon Richard Jansson. Det berättar Västanfors IF på sin hemsida. Paret kommer att hålla i fysträningen en gång i veckan under försäsongen, med start den 4 maj. Richard Jansson har tidigare spelat med Västanfors IF och spelade bland annat 24 A-lagsmatcher med laget under tre säsonger kring millennieskiftet.

– Så Richard kan bandy, och jag älskar idrott. Det finns likheter i träningen mellan alpint och bandy med bål- och benstyrka, säger Hansdotter på Västanfors IF hemsida.

Den pågående coronapandemin har frigjort tid för Hansdotter, som i vanliga fall reser mycket för att arbeta på olika företagsevent. Att träna ett bandylag är en helt nu utmaning för slalomstjärnan.

– För mig blir det nytt, jag har ju varit på andra sidan så att säga. Det här ska bli superkul, roligt att få inspirera och motivera.

Frida Hansdotter har precis imponerat stort med sin benstyrka. Hon krossade det tidigare rekordet i jägarvila i programmet Mästarnas mästare på SVT. Hon dubblerade skidskyttedrottningen Magdalena Forsbergs tidigare rekord på 12 minuter och 59 sekunder genom att stå med benen i 90 graders vinkel i 26 minuter och 2 sekunder.

– Målet är att killarna ska slå Fridas rekordtid från Mästarnas mästare, säger skojar Richard Jansson på Västanfors hemsida.