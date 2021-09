Fritt fram för nöjen och utekvällar – men här är brasklapparna när Västerås öppnar igen

Anmäl text- och faktafel

Efter drygt ett och ett halvt år där det mesta har handlat om att hålla avstånd och att undvika trängsel väntar nu ett nytt läge. Onsdagen den 29 september försvinner ytterligare restriktioner vilket bland annat innebär att deltagartaget för offentliga och privata sammankomster tas bort, kvarvarande restriktioner för serveringsställen tas bort och så även rådet om att arbeta hemifrån. Fritt fram för konserter, utekvällar och fullsatta läktare på idrottsevenemang med andra ord. Många beskriver det som en återgång till ett normalläge.

– Jag tror man får tänka att det är som ett skifte nu den 29 september. Nu är grejen inte länge restriktionerna med avstånd och att undvika folksamlingar, utan grejen är att man ska ha en så välvaccinerad befolkning som möjligt. Har man det kommer smittan att sprida sig mindre, man får färre svårt sjuka och döda. Det är också en utmaning för tanken att man går från det här att inte vara så många och att hålla avstånd till att nu är vi vaccinerade och har ett bättre skydd, som samhälle och grupp i alla fall, säger Daniel Heimer som är tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Han menar att det känns rimligt att man någon gång lyfter på restriktionerna.

– Man kan inte leva i ett nedstängt samhälle hur länge som helst. Sedan exakt när öppningen ska ske är svårt att bedöma. Nu har vi en ganska hög vaccinationstäckning vilket är det som kommer att göra en skillnad i hur smittan sprids. Det är viktigt att alla vuxna vaccinerar sig.

SVT Nyheter har gjort en enkät bland landets smittskyddsläkare. Den visar att en majoritet tycker att det är en bra idé att lyfta restriktionerna den 29 september men över häften av de tillfrågade känner en oro för vad som kommer att hända med smittspridningen.

– Jag känner ingen stor oro men naturligtvis är det osäkert. Vi vet inte hur det blir när det blir större folksamlingar och folk går tillbaka till sina arbetsplatser, säger Daniel Heimer.

Vissa restriktioner ligger dock fortfarande fast: Enligt Folkhälsomyndighetens råd måste de som är över 18 år och inte har vaccinerat sig fortfarande hålla avstånd till andra människor. Samt om man visar symtom på covid-19 ska man även i fortsättningen stanna hemma och inte träffa andra människor. Man ska även testa sig för covid-19 vid symtom. Det gäller vaccinerade som ovaccinerade.

– Man ska tänka som under hela pandemin: Har man symtom så är man hemma, säger Daniel Heimer.

Detta gäller även barn och ungdomar.

Om man är förälder till ett barn som är snuvigt som är för litet för att testa sig för covid-19, bör då den vuxne testa sig fast denne inte har symtom och är vaccinerad?

– Har man inte symtom behöver man inte testa sig.

Läget just nu då? Under förra veckan, vecka 38, skedde åter en liten ökning i smittspridningen i länet efter att den sjunkit successivt under tre veckor. Framför allt är det i gruppen 10-19 år som ökningen har skett.

– Det är i den gruppen som den stora spridningen ser ut att vara just nu. I de andra åldersgrupperna är det en liten minskning eller i princip oförändrat. Det har vi också märkt på de telefonsamtal vi fått till smittskydd: att det är många skolor som hör av sig och undrar hur de ska göra, säger Daniel Heimer.

Antal patienter som vårdas för covid-19 på länets var under förra veckan mellan fyra och åtta personer, varav en eller två patienter på IVA. Det är inte säkert att den primära orsaken för inläggning är covid-19.

Detta måste du (fortfarande) ha koll på:

Avstånd

► Ovaccinerade måste fortfarande hålla avstånd för att undvika smittspridning. Särskilt ska man som ovaccinerad undvika att ha nära kontakt med personer i riskgrupp och personer över 70 år.

Råden gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. Källa: Folkhälsomyndigheten

Symptom

► Vid symtom bör man stanna hemma och testa sig för covid-19, det gäller vaccinerad som ovaccinerad. Om man testar positivt ska man stanna hemma minst sju dagar och ha minst 48 feberfria timmar. Symtom på covid-19 är bland annat hosta, feber och att man får svårt att andas. Källa: Folkhälsomyndigheten

Kollektivtrafiken

► Framdörrarna på bussarna är fortsatt stängda. VL och Svealandstrafiken arbetar just nu med att hitta lösningar för att så snabbt som möjligt kunna öppna dörrarna igen. Det kommer dock ta några veckor eftersom de bland annat behöver flytta läsarna där man visar sin biljett. Källa: VL

Munskydd

► Sedan tidigare är rådet om att ha munskydd i kollektivtrafiken borttaget. I vården tas munskyddskravet bort i allmänna utrymmen som till exempel centralhall och korridorer. Men rådet behålls i väntrum, vårdavdelningar och på mottagningar. Källa: Smittskydd, Region Västmanland