Frustration hos VSK-spelarna – efter "skitmålen" som sänkte Grönvitt: "Måste vara bättre"

VSK hade det jobbigt första kvarten borta mot Trelleborg och släppte också in 1-0 redan efter 11 minuter.

Men Grönvitt tog sedan över matchen mer och mer. Hemmalagets 2-0 i slutet av första halvleken blev därför en riktig spark i magen. Särskilt som målet kom till.

VSK-målvakten för dagen, Daniel Svensson, går ut för att boxa bort en hög frispark, men missbedömer bollbanan. Istället nickar Brian Span undan bollen som hamnar hos en friställd motspelare som kan lobbnicka in 2-0 över Ilir Berisha som desperat försöker freda det tomma målet.

Efter slutsignalen säger Svensson så här om situationen:

– Jag känner att deras gubbe blir jävligt ren. Så jag går ut för att komma nära och försöka störa honom så mycket som möjligt. Bollen går sen rakt upp i banan där deras kille står och nickar in den.

Hur var kommunikationen med Brian Span?

– Nej... det går så jäkla fort. Det är ju det. Jag känner att han kommer bli jävligt fri. Sen är det otur att Ilir (Berisha) inte når den. Den var tung att släppa in innan paus, säger Svensson.

Brian Span menar att han kände sig tvungen att nicka undan bollen framför sin utrusande målvakt.

– Jag måste se det igen. Men jag markerade min gubbe och bollen kom mot mig så jag var tvungen att rensa undan. Sen var det otur att den gick till dem.

Såg eller hörde du att Daniel var på väg ut?

– Ja, jag hörde honom i sista sekunden. Men bollen kom så nära mig att jag var tvungen att ta den. Om jag inte rensar vet jag inte vad som händer bakom mig. Så om jag kan nå den så måste jag ta den. Kanske om han (Daniel Svensson) kom framför mig och tog den. Men nu var det för farligt.

Brian Span menar att förlusten var rejält onödig.

– Jag tycker vi gav bort matchen till dom lite grann. Första halvlek var lite slarvig. Jag tycker det var för enkelt för dom. Vi måste vara bättre än så. Vi växte in i matchen, men tiden rann ut. Vi måste vara lite vassare, menar amerikanen som gjorde VSK:s tröstmål i den 83:e minuten.

Mest besviken efter förlusten var backen Sean Sabetkar.

– Jag känner frustration just nu bara... jag har svårt att hitta orden, suckar han på väg ut i spelarbussen.

– De får två riktiga skitmål. De trycker på mycket där i början. Det är mycket blockar, men till slut får de in den. Sen tycker jag att vi tar över matchen totalt. Vi trycker på. Sen får de dit 2-0 strax innan paus. Den är riktigt jobbig. Men jag tycker ändå vi ger det ett försök i andra. Det är nånting vi måste ta med oss.

Matchfakta

Trelleborgs FF – Västerås SK 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 (11) Mattias Håkansson, 2-0 (44) Abdul Safiu, 2-1 (83) Brian Span

Varningar: TFF: Abdul Safiu, VSK: Jesper Florén, Ravy Tsouka

Publik: 862

Så startade VSK:

Daniel Svensson - Jesper Florén, Sean Sabetkar, Ilir Berisha, Ravy Tsouka (ut 72) - Simon Johansson, Boris Ljevar (ut 79), Jonas Hellgren -Filip Tronet, Brian Span, Petar Petrovic (ut 88)

Bänk: Björn Ziebiel (målvakt), Samuel Dahl, Carlos Moggia (in 79), Filip Ottosson (in 72), William Videhult (in 88) Jakob Rylander.