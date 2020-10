Fyra heta snackisar – efter VSK:s blytunga ras: ”Ett taktiskt haveri”

Gjorde VSK rätt som valde att backa hem?

Grönvitts taktik att ligga lågt och krympa ytorna såg ut att vara en vinnande taktisk melodi. Man tog ledningen efter tolv minuter genom Filip Tronêt och låg sedan rätt i lagdelarna fram till den 34:e minuten. Då föll gästerna ihop som ett korthus. Degerfors gjorde tre mål på tio minuter och vände tillställningen fullständigt.

Ett taktiskt haveri med facit hand. Men Grönvitt hjälptes inte av individuella misstag, som exempelvis vid hemmalagets 2–1, där Emil Skogh gjorde en ödesdigert svag passning på mittplan i sekvensen innan målet. Vid 3–1-målet blev VSK-försvaret för bolltittande i eget straffområde och deras passivitet gjorde det till en promenad i parken för Degerfors.

Varför väntade Thomas Askebrand med sina byten?

VSK-spelarna var totalt under isen efter den första halvleken och i 3–1-underläge. Men Askebrand valde att vänta med sina byten. Degerfors hann i praktiken döda drabbningen fram till 4–1, innan Askebrand gjorde ett trippelbyte 20 minuter in på den andra halvleken. Då var det redan för sent.

Vad var Askebrand rädd för? Elitfotboll är ingen social verksamhet och spelare på denna nivå måste mentalt kunna hantera att bli utbytta redan efter 45 minuter om de inte presterar. Med fem byten finns det få goda anledningar att vänta med sina byten vid tvåmålsunderläge och få tecken på en vändning.

Visade Viktor Prodell några kvaliteter under sitt inhopp i den andra halvleken?

Nej, inga kvaliteter som kan hjälpa VSK kvar i superettan. Under sitt 25 minuter långa inhopp letade anfallaren ständigt upp lediga ytor, men fick få bra bollar att jobba med. När han fick bollen var det felvänd på mittplanen och inte rättvänd inne i straffområdet, där han med sina spetsegenskaper har näsa för mål. Prodell behöver mer tid och ska givetvis få fler och längre chanser att få möjlighet att frälsa Grönvitt, men goda råd börjar att bli dyra.

Vad ska rädda VSK kvar i superettan?

Ärligt talat, det är inte mot serieledande Degerfors ska ta poäng för att rädda superettan-kontraktet. Men laget lyser inte av självförtroende och pondus just nu. Den tröst som finns är att det finns en handfull andra lag där i botten, som ser ännu sämre ut. Grönvitts räddning blir att vinna "rätt" matcher i slutskedet av säsongen. Sexpoängs-matcherna mot de andra bottenkonkurrenterna.