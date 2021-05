Gabriella lever på choklad: ”Man får såna kickar”

Anmäl text- och faktafel

Tio år har gått sedan Gabriella Säfström fick en pralinform i present av sin svägerska. Det var så intresset väcktes för att börja göra egna godbitar.

– Choklad har varit en passion hela livet, men just när jag upptäckte att man själv kan göra praliner så öppnades en helt ny värld, säger Gabriella.

2018 startade hon upp verksamheten och företaget Chocolate by Bella blev verklighet. Till en början gjorde hon praliner på sidan av sitt heltidsjobb på Ica Sverige AB. I början av förra året lämnade hon jobbet som redovisningsspecialist för att ägna sig åt pralinskapandet på heltid.

– Det blir roligare och roligare ju mer jag håller på. Framförallt när man märker folks reaktioner när de äter mina praliner, man får såna kickar.

Är det stor efterfrågan på praliner?

– Ja, intresset växer generellt i Sverige av just de här gjutna pralinerna och jag märker även att intresset ökar av att köpa mina. Jag hinner knappt att tillverka de som folk vill ha.

– Men jag jobbar på att bli snabbare och kunna göra större mängder, för det behövs. Det tar tid att tillverka de små pralinerna.

Hur lång tid?

– Cirka fyra dagar. Jag delar upp processerna och dag ett dekorerar jag dem, dag två gjuter jag skalen och därefter behöver chokladen vila. Dag tre gör jag fyllningarna som också behöver vila och så lockar jag igen dem på den fjärde dagen, allt för att få bästa möjliga kvalitet.

Var hämtar du din inspiration ifrån?

– Jag har en ganska bestämd uppfattning vad jag gillar, både utseendemässigt och smakmässigt. Men jag hoppas att i framtiden kunna åka runt lite och provsmaka andras.

Kola, nötter och choklad är de smaker som går hem mest hos kunderna. Gabriellas praliner är gjorda i en choklad som hon köper in. Den är både svensktillverkad, ekologisk och fairtrade-märkt, helt utan tillsatser.

– Att göra egen choklad från grunden, bean to bar som det kallas, är ett hantverk i sig som tar mycket tid och det är få pralinmakare som gör chokladen till sina praliner själv. Alla pralinfyllningar gör jag dock själv från grunden. Gör man choklad bean to bar är det oftast för att sälja chokladen i form av rena chokladkakor där kakaobönornas unika smaker kommer fram. Detta drömmer jag också om att göra, men just nu har jag fullt upp med att göra praliner.

När Gabriella började tillverkningen av praliner höll hon till hemma i det egna köket. Nu hyr hon en lokal i Slakteriet där hon byggt upp ett tillverkningskök. I butiken Skafferiet finns ett urval av praliner till försäljning. Är man sugen på andra smaker får man beställa via hemsidan.

– Webbshopen ligger ju bra i tiden nu i och med pandemin. Men jag drömmer om att ha en egen liten butik, där jag både kan tillverka och ha en chokladshop. Fast det får komma på sikt.

Går företaget med vinst?

– Nja, jag hoppas att jag kommer dit, men hittills har det varit mycket kostnader i uppstarten. Det tar nog ett tag innan jag kan luta mig tillbaka.

Mer om Gabriella Säfström:

Ålder: 41 år.

Bor: På Örtagården. "Jag flyttade till Västerås för cirka 20 år sedan. Jag sökte in på en musikutbildning på Högskolan för att kunna kombinera mitt fiolspelande med andra studier. Och så blev jag kvar.”

Familj: Maken Mikael.

Gör: Driver företaget Chocolate by Bella.

Favoritpralin: En hasselnötspralin med nougat.

Intressen utöver praliner: Dansa bugg och spela fiol.

Läser: ”Jag har alltid älskat att läsa böcker men hinner inte så mycket nu. Tidigare läste jag mest deckare och romaner, numera blir det böcker och artiklar om choklad .”

Drömresan: ”Jag är inte så mycket för att resa utan jag är mer Sverigekär. Men självklart skulle det vara häftigt att besöka kakaoplantager.”

Äter helst: Det är olika, jag tycker om det mesta.

Om sig själv: Ambitiös och perfektionist, jag är mer introvert än extrovert.

Ser fram emot: ”Att pandemin släpper så man kan leva som vanligt igen.”

Hemsida: chocolatebybella.se

