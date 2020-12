Galna spelschemat för att rädda säsongen: ”Får bortse från sportslig rättvisa”

Surahammars IF fick ställa in en match i veckan då flera spelare visade coronasymptom.

Nu har Grums ställt in lördagens möte mellan lagen.

Därmed tvingas Sura spela sex matcher på 17 (!) dagar.

– Det är tufft och tajt, men sportslig rättvisa har man fått börja bortse ifrån, säger sportchef Jörgen Mähler.