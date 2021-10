Gammalt coronavaccin använt i Västerås

Anmäl text- och faktafel

Det var onsdagen den 13 oktober mellan klockan 08.00–10.00 som 106 personer på vaccinationsmottagningen i Gallerian i centrala Västerås fick ett vaccin där tillverkarens hållbarhetsdatum passerat med sex dagar.

Så här meddelar region Västmanland via ett pressmeddelande fredagen den 15 oktober: "Just nu kontaktas alla de invånare som vaccinerades under den här tiden per telefon. Samtidigt startar en händelseanalys och utredning för att ta reda på hur det kunde hända."

– Det här är givetvis mycket olyckligt och ska inte ske. Vi hoppas kunna prata med och informera alla som drabbats av det här under dagen, meddelar vaccinationssamordnare Mikael Sars.

Region Västmanland konstaterar att "konsekvensen av att ha fått ett vaccin som passerat hållbarhetsdatum är troligtvis väldigt liten."

– Det vi vet är att man får ett skydd mot covid-19. Vi väntar mer besked från tillverkaren Pfizer, meddelar Mikael Sars.

FAKTA: Om vaccinationsfelet i Västerås

106 personer vaccinerades den 13 oktober med vaccin från Pfizer där tillverkarens hållbarhetsdatum (7/10) passerats.

51 personer fick dos 1, 8 dos 2 och 47 dos 3.

27 personer var under 18 år, 34 personer var mellan 18-69 år, 45 personer var över 70 år.

Vaccinet har förvarats på rätt sätt, kylkedjan har inte brutits.

Källa: Region Västmanland