Gåtan Stan Lee – historien om den populäre serieskaparen

När Stan Lee avled i november 2018, kablades ett TT-telegram ut med rubriken ”Marvel-grundaren Stan Lee är död”. I telegrammet påstods att han ”startade Marvel tillsammans med bland andra tecknarna Jack Kirby och Steve Ditko i början av 1960-talet och har sedan dess levererat superhjälteserier som uppslukat flera generationer av unga läsare och resulterat i otaliga filmatiseringar”. Problemet var bara att inte mycket av det stämde. Stan Lee grundade inte Marvel – förlaget startade 1939 – och han hade inte skrivit serier i någon större omfattning sedan början av sjuttiotalet. Inte heller Marvelfilmernas framgångar kan tillskrivas honom, trots att han spenderade decennier i Hollywood för att syssla med lobbyverksamhet. Det kan förstås verka anmärkningsvärt att TT inte hade bättre kunskap av en av seriebranschens största namn, men man måste då komma ihåg att Stan Lee själv bidrog till detta. Han ägnade nämligen en stor del av sin tid åt att skapa myten om sig själv. En myt som bestod av halvsanningar och ibland till och med rena lögner.

Den version av sin livshistoria Stan Lee själv oftast höll sig till lät som ett skolexempel på den amerikanska drömmen. Han föddes i New York som Stanley Lieber i december 1922 och var äldste son – hans bror Larry föddes nio år senare – till två fattiga judiska immigranter från Rumänien. Fadern Jacob jobbade sporadiskt som klädesbeskärare och modern Celia var hemmafru. Som barn drömde Stanley om att bli skådespelare, men det ändrades när han som femtonåring vann en skrivartävling som varje vecka anordnades av The New York Herald Tribune inte mindre än tre veckor i rad. Resultatet blev att han bjöds in till tidningens redaktion och ombedd att inte ställa upp mer ”för att ge någon annan en chans att vinna” samt uppmanad att satsa på ett skrivande yrke.

Efter examen från DeWitt Clinton High School – en skola som haft en oproportionerligt stor andel blivande berömdheter som elever, till exempel Robert Altman, Ace Frehley, Sugar Ray Robinson och Will Eisner – hankade han sig fram på småjobb innan han, arton år gammal, fick jobb på Timely, det förlag som så småningom skulle bli Marvel Comics. Han började som assistent, men steg snabbt i graderna och bara ett år senare, 1941, var han redaktör, en position han – med avbrott för krigstjänstgöring 1942–45 – skulle inneha ända fram till 1972. 1947 gifte han sig med den brittiska fotomodellen Joan Boocock och 1950 fick de dottern Joan Celia, kallad ”J.C.”. 1953 fick de en andra dotter som tragiskt nog avled några dagar senare.

Under femtiotalet styrde Stan Lee Timely (eller Atlas som förlaget då var känt som) genom de kriser som drabbade seriebranschen och i ett sista desperat försök att rädda förlaget och sin karriär skapade han, på order av Timelys ägare Martin Goodman eller på förslag av sin fru – Lee har gett olika svar genom åren – 1961 superhjältarna Fantastic Four, som tecknades av Jack Kirby. Det blev en oväntad framgång och de följande åren följde succéerna på varandra: Hulk, Spider-Man, X-men, Thor och The Avengers, alla skrivna av Stan Lee och oftast tecknade av Jack Kirby men ibland även andra tecknare som Steve Ditko. Förlaget bytte namn till det idag välkända Marvel Comics och under Stan Lees kreativa och redaktionella ledning förvandlades det konkursmässiga förlaget till branschens ledande. När Stan Lee lämnade redaktörstolen för att ta sig an rollen som publisher 1972, hade Martin Goodman några år tidigare sålt Marvel Comics för en dryg miljard kronor (i dagens pengavärde).

Framgångarna hade gjort Stan Lee till en megastjärna som åkte på turnéer i de amerikanska collegeskolorna och han hade siktet inställt på Hollywood – kanske styrd av de skådespelardrömmar han närt som barn. Han spenderade alltmer tid med att försöka sälja in olika Marvelrelaterade filmprojekt och 1981 flyttade han till Los Angeles permanent. Förutom The Incredible Hulk, TV-serien som gick på CBS mellan 1978 och 1982 och även sändes på svensk TV, gick det trögt att få film- och TV-industrin att nappa. Det producerades visserligen ett par rejäla filmfloppar, men det dröjde ända till slutet av nittiotalet innan de första lyckade filmerna gjordes. Då tog det å andra sidan ordentlig fart och Marvelfilmerna i ”Marvel Cinematic Universe” är några av de senaste årens absolut mest inkomstbringande filmer. De sista åren av sitt liv tillbringade Stan Lee dels som dragplåster inom den alltmer lukrativa branschen som seriekonvent har utvecklats till, dels som ”skådespelare” – som bekant rörde det sig om korta inhopp med en eller ett par repliker – i de extremt framgångsrika Marvelfilmerna. Den fattige pojken från New York hade tagit sig ända till toppen. Vid sin död, 95 år gammal, var han såväl rik som respekterad och världsberömd.

Så långt alltså Stan Lees egen mytbildning om sig själv. Men precis som de flesta myter håller den inte för en närmare granskning. Redan historien om hur Stan Lee som femtonåring var så överlägsen i en skrivartävling att han blev ombedd att inte ställa upp i den fler gånger är problematisk. I The New York Herald Tribunes arkiv har man nämligen inte hittat någon Stanley Lieber med tre raka vinster. Faktum är att man inte hittat någon förstaplats alls. Det bästa man kunnat hitta är en sjundeplats, samt två hedersomnämnanden (något som de nittionio bästa bidragen fick). Det är förstås teoretiskt möjligt att arkivet har luckor och att de tre vinsterna verkligen ägt rum, men det är högst tveksamt. Nästa problem är historien om hur en ung Stanley Lieber fick jobb på Timely och snabbt steg i graderna. Den är visserligen i huvudsak sann, men den största anledningen till att han överhuvudtaget fick jobbet var nepotism och inte talang. Det var Lees morbror Robbie Solomon – gift med ägaren Martin Goodmans syster – som ordnade det arbetet åt honom. (Goodman var dessutom gift med en av Stan Lees kusiner). Stan Lee framstod inte direkt som något underbarn – kollegan Joe Simon beskrev honom i sin självbiografi som en efterhängsen pojkvasker med en irriterande ovana att spela piccoloflöjt när han var sysslolös – och hans första publicerade alster var de korta noveller varje serietidning innehöll eftersom de då kvalificerade sig för billigare porto. (Noterbart är att han valde att skriva dessa noveller under pseudonymen Stan Lee på grund av att han inte ville skylta med sitt egentliga namn, eftersom han ville bli en ”riktig” författare.) Att han trots sin ringa ålder och erfarenhet fick bli redaktör var förmodligen ytterligare ett utslag av nepotism, men han växte med uppgiften och lyckades hålla förlaget flytande under hela femtiotalet – även om han vid flera tillfällen var dess ende anställde. Och så har vi det som både var Stan Lees största stund och största kontrovers: sextiotalets ”Marvel Age” och hans samarbete med (främst) Jack Kirby.

Det är i princip en omöjlighet att skriva om Stan Lee utan att beröra Jack Kirby. Deras karriärer är så sammanflätade att det är svårt att tänka sig hur dessa hade sett ut utan den andres hjälp. På många sätt kan de sägas vara serievärldens svar på Lennon-McCartney: båda paren slog igenom i början av sextiotalet med dunder och brak, förändrade sitt respektive område så pass mycket att det närmast blivit sinnebilden för decenniets populärkultur, och mot slutet av årtiondet började samarbetet hacka. Faktum är att paren splittrades nästan samtidigt; Jack Kirby meddelade att han skulle lämna Marvel i mars 1970 och McCartney tillkännagav The Beatles splittring månaden efter. Jämförelsen haltar emellertid på flera punkter. Stan Lee och Jack Kirby var inga ynglingar när de slog igenom – när Fantastic Four nummer 1 lanserades i augusti 1961 var Lee 38 år och Kirby 43 – utan veteraner med mer än tjugo års erfarenhet inom branschen; Kirby hade till exempel redan 1940 lanserat Captain America tillsammans med Joe Simon. De var aldrig speciellt goda vänner: Kirby hade aldrig haft något till övers för ”brorsonen” som fått ett jobb på förlaget helt utan meriter, medan han själv fått kämpa sig fram. Han var dessutom övertygad om att Stan Lee varit den person som skvallrat om att Kirby och Simon även gjorde sidojobb åt en konkurrent, vilket lett till att de sparkades från Timely 1941. De var också närmast motpoler i temperament: Kirby var allvarsam och tystlåten, märkt av sina krigsupplevelser – till skillnad från Stan Lee hade han deltagit i regelrätta strider – och avskydde den alltmer flåshurtige ”Stan Lee” (Kirby kallade aldrig honom för något annat än Stanley). Det som till sist fick honom att avbryta samarbetet och lämna Marvel Comics var att Lee i allt högre grad tog åt sig äran för att ha kommit på alla succékaraktärer, medan Kirby ”bara” varit tecknaren.

Anledningen till att det är så svårt att veta vem som kom på vad, är den så kallade Marvelmetoden: författaren och tecknaren spånade tillsammans fram ett synopsis, varpå tecknaren gjorde färdigt serierutorna, för att därefter ge dem till författaren som skrev dialogen i pratbubblorna. I takt med att Marvelserierna växte i popularitet blev Stan Lee förlagets röst utåt och i olika intervjuer utmålade han sig själv som idésprutan bakom framgångarna. Kirby å sin sida ansåg att han var personen som kommit på alla karaktärer – inklusive exempelvis Spider-Man som tecknades av Steve Ditko – och att Lee bara fyllt i pratbubblorna enligt hans instruktioner. Att svara på vem av dem som var mest sanningsenlig låter sig knappast göras. Frågan är om det ens är intressant; i samarbetet mellan Lee och Kirby blev summan större än delarna och tillsammans nådde de höjder ingen av dem hade kunnat nå på egen hand. Stan Lee skrev väldigt få seriemanus efter att han lämnade redaktörsposten 1972, och de serier Kirby gjorde för konkurrenten DC Comics och – efter en lika oväntad som kortlivad återkomst mellan 1976 och 1978 – senare för Marvel sprudlade visserligen av kreativitet, men saknade värme och egentlig färdriktning. Om jag ska göra en kvalificerad gissning om vad som gjorde samarbetet dem emellan så framgångsrikt är den att Kirby stod för idéerna, medan Stan Lee gav dem ett sammanhang och en enhetlig, mänsklig röst.

Att filmerna som bygger på Marvels hjältar och skurkar varit stora framgångar har knappast undgått någon. Vill man vara elak är emellertid detta trots snarare än på grund av Stan Lee. Även om han blev Marvels publisher 1972, hade han allt mindre med serieutgivningen att göra; i stället ägnade han alltmer tid åt att utveckla film- och TV-projekt, och han flyttade som sagt permanent till Los Angeles 1981. Den enda riktiga framgången han bidrog till blev TV-serien "The Incredible Hulk". De övriga Marvelrelaterade filmerna Stan Lee var inblandade i kan i bästa fall beskrivas som ”kultfilmer”, som till exempel Howard the Duck från 1986 och The Punisher från 1989 (som hade den svenske skådespelaren Dolph Lundgren i huvudrollen men ironiskt nog totalförbjöds i Sverige). När Marvelfilmer som "Blade" (1998), "X-men" (2000) och "Spider-Man" (2002) gjordes var det ett resultat av att Marvel Comics sålt rättigheterna till filmbolag helt utan Stan Lees inblandning. I stället drogs Lee in i en härva av olika internetföretag som så småningom slutade i rätten. Den härvan är alltför komplicerad för att redogöra för här – ärligt talat har jag inte förstått alla vindlingar själv – men Stan Lee blev antingen offer för eller gav sig i lag med personer med allt annat än rent mjöl i påsen. Det gav upphov till en del märkligheter som att Stan Lee – som i mångas ögon personifierade Marvel Comics – stämde Marvel, och att företaget Stan Lee Media stämde Stan Lee (!). De sista åren av sitt liv blev riktigt tragiska – i synnerhet efter att hans fru Joan dog 2017 – och verkar mest att ha handlat om att olika fifflare försökte mjölka honom på pengar.

Det som slår mig med Stan Lees karriär är att den i grunden är eskapistisk. Hans största drivkraft verkar ha varit att fly, först från sitt ursprung och sedan från New York och seriebranschen (till Hollywood och filmens värld). I likhet med många andra inom seriebranschen kom han från ett judiskt hem, men där Will Eisner ofta skrev om de judiska kvarter han växte upp i, Jerry Siegel och Joe Shuster skapade Stålmannen som en fantasi till skydd mot den gryende nazismen och hans egen parhäst Jack Kirby hela tiden återkom till sitt judiska arv i sina serier, finns det inte ett spår av det i Stan Lees manus. Själva pseudonymen ”Stan Lee”, som så småningom skulle utvecklas till en halvfiktiv persona, kan ses som en flykt från detta och till skillnad från till exempel Jack Kirby – som egentligen hette Jacob Kurtzberg och bestämt avvisade att han valt sin pseudonym för att dölja sitt ursprung – bytte han även namn officiellt samt kallade sig agnostiker.

Stan Lee verkar ha haft ett mycket komplicerat förhållande till sin familj, speciellt fadern Jacob – han nämner till exempel bara hans död i förbigående i sin självbiografi – och medan Lee själv alltid hävdade att hans uppväxt inte var speciellt påverkad av judiska traditioner, påstår andra att Jacob var mycket traditionell och blev besviken när Lee gifte sig med en icke-judisk kvinna. Även förhållandet till den yngre brodern verkar ha varit ansträngt. Larry Lieber – han har behållit sitt efternamn – är visserligen nio år yngre än Stan, men deras kyliga relation verkar ha bottnat i något djupare än åldersskillnaden. När deras mor dog 1947 skulle han bo hemma hos Stan och Joan Lee, men stannade bara några månader eftersom han inte kände sig välkommen. Larry jobbade på Marvel både som författare och tecknare i långa perioder, men snarare för än med sin storebror. Det är talande för deras relation att det inte var Stans dotter J.C. som informerade Larry om broderns död, utan en reporter. Frågan är varför Stan Lee höll sin lillebror på en armlängds avstånd. Kanske påminde han honom för mycket om det han velat fly ifrån och passade helt enkelt inte in i ”Stan Lees” värld.

Hur mycket av Marvels universum som skapades av Stan Lee på egen hand är en fråga som nog aldrig kommer att få ett svar. Det enda man med säkerhet vet är skapat bara av honom är den officiella personan ”Stan Lee”. Vad som började som en pseudonym, utvecklades med tiden till en egen personlighet med speciella manér, ett eget språk och ett speciellt utseende. (Stan Lee bar toupé i offentliga sammanhang från mitten av sextiotalet fram till sin död.) I mångt och mycket blev Stan Lee ” Mister Marvel” under flera decennier. Förutom att ansvara för all dialog, svarade han på läsarbreven i tidningarnas brevsidor, skrev krönikor i tidningarna samt var den som gjorde alla radio- och TV-intervjuer. Stan Lee blev i princip Marvel Comics maskot. Trots att han inte varit involverad i serieutgivningen sedan sjuttiotalet och upphörde att vara anställd (han erhöll dock en ”pension” på en miljon dollar om året) av förlaget på nittiotalet, inleddes varje Marveltidning med orden ”Stan Lee presents” fram till åtminstone 2004. I mångas ögon, till och med inbitna serieläsares, var Stan Lee och Marvel Comics synonyma.

Det är förmodligen också svaret på vem Stan Lee var. Mytbildningen kring pseudonymen tog till slut över helt. Det som finns att veta om Stan Lee är det han hela tiden presenterade för omvärlden. Kanske borde vi i stället fråga oss vem Stanley Lieber var. Av allt att döma är det en fråga inte ens han själv visste svaret på.

Christian Schremser