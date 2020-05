Glädjebeskedet: Barnen får tillbaka pengarna efter kritiken

Beslutet att inte betala tillbaka hela deltagaravgiften – efter att Mälarenergi Cup ställdes in – väckte stor ilska hos de drabbade lagen.

Nu går huvudsponsorn Mälarenergi in och garanterar full återbetalning.

– Sätter man sitt namn på en cup är det klart man väger in allt som skrivs och sägs, säger marknadschef Ove Fredriksson.