Glädjebeskedet efter misstänkta coronautbrottet: ”Räknar med match”

På onsdagen kunde VLT-sporten berätta att Rönnby skjuter upp fredagens match mot Endre, till följd av ett konstaterat fall av covid-19 i truppen.

Laget hade då redan ställt in tisdagens och onsdagens träning, samtidigt som man hade ytterligare två misstänkta fall i laget. Men på torsdagen kunde klubbens ordförande Mikko Piri Björling lämna glädjande besked: Söndagens match hemma mot Warberg ser ut att kunna spelas.

– Vi har fått två negativa svar, och två till vi väntar på då. Men so far, so good. Vi räknar med match på söndag, säger han till VLT-sporten och fortsätter:

– Personen är isolerad och har inte varit i närheten av tjejerna under inkubationstiden, så det känns inte alls oroligt. Sen har vi fått fram snabbtesterna i dag, så de som vill får testa sig.

Snabbtesterna är av typen som ska ge svar på 15 minuter, och ska kunna ge Rönnby en tydlig bild av läget i laget. Men fredagens match på Gotland, mot Endre, är oavsett resultaten av testerna uppskjuten.

– Den är definitivt inställd, och det har att göra med båtresan egentligen. Övernattningen och båtresan är svårt om någon skulle insjukna. I det här fallet tog vi det säkra före det osäkra, och Endre höll ju med.

När VLT-sporten når Mikko Piri Björling på telefon har han precis anlänt till Westinghouse Arena, där laget för fullt tränar för att förbereda sig inför söndagens match. Ordföranden tror inte att veckan med två inställda träningspass ska påverka allt för mycket.

– Nej, det anser vi inte. Såna här störningsmoment kommer vi säkert få leva med nu, på ett eller annat sätt. Vi ställde in när Sirius fick sin smitta i laget, Endre ställde in när vi fick det. Det är lite så vi får göra nu.

Piri Björling har i en tidigare intervju med VLT varit kritisk till att SSL fortsätter spelas när smittspridningen ökat i samhället. Men han upplever att det finns en stor solidaritet klubbarna emellan, trots att reglerna egentligen säger att tre bekräftade fall för att skjuta upp en match.

– Ja, det tycker jag. Jag skulle vara förvånad om det var någon som gick emot. Sen att man tycker lite olika om hur man ska hantera ligan, det är väl bara rimligt.