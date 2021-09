Glädjebeskedet för VSK – men stjärnan självkritisk

Ryggskott har hållit VSK-kuggen borta i matcherna mot Akropolis och Sundsvall. Men på tisdagsträningen körde han för fullt igen och är redo för spel.

– Idag kändes det bra, säger Anton Fagerström och berättar att ryggskott är något han får ibland på träning, men att det var allvarligare denna gång.

– Jag börjar bli gammal (skratt).

Fagerström, som är inne på sin fjärde säsong med VSK, har stått 20 av 22 matcher i år och släppt in 30 mål. Det innebär 1,5 mål i snitt. Förra säsongen släppte Grönvitt in 1,46 mål per match.

Då slutade VSK till slut på en sjundeplats i superettan. Nu, med åtta omgångar kvar, är man inte bättre än 13:e lag vilket innebär negativt kval. Avslutningen blir en rysare.

Hur har säsongen varit för dig?

–Upp och ner. Under våren hade vi bra försvarsspel. Vi hade större kontinuitet vilket gjorde det klart lättare få ihop det. Då kändes det väldigt bra.

– Sen vet alla att det varit en väldig ruljangs på spelare sen dess, då är det svårt att få ihop ett bra kollektivt försvarsspel, säger han.

Att spelarna i backlinjen byts ut påverkar dig som målvakt?

– Absolut. När du spelade in dig med en backlinje så vet de hur jag agerar i vissa situationer och tvärtom. Det är inte optimalt. Ser man nu med David (Engström) och Pedro (Ribeiro) tillbaka, som är absolut toppklass i serien, så har det sett mycket bättre ut.

När det kommer till att recensera sin egen säsong passar först Anton Fagerström, men på frågan om han är nöjd säger 29-åringen:

– Nej, vi ligger och kämpar i botten. Klart man hade önskat mer.

Vad är din analys av att ni ligger och krigar i botten i år igen?

– Många saker så klart. Men stor ruljangs på spelare, inte fått kontinuitet i startelvan och inte kunnat spela ihop oss. Men samtidigt har anfallsspelet blivit mycket bättre på slutet och vi har skapat massor av chanser. Men vi har inte fått ihop helheten. Men vi har åtta matcher på oss.

Du låter ändå lugn inför situationen?

– Ja, man har varit med om det tidigare. Alla år i superettan har vi krigat in på målsnöret. Vi vet vad som krävs och formen är uppåtgående. Men vi behöver börja ta poäng, det räcker inte att spela bra.

På torsdag ställs VSK mot serieledande Värnamo på bortaplan.

– Klart det blir en tuff match. Vi kan åka ner utan press på oss. Men jag tycker vi kör över Sundsvall senast, som också är ett topplag. Så känslan är god.