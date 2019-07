Glasögon från en mormor i Västerås till en mormor i Bolivia – nu kan hon se sina barnbarn igen

Anmäl text- och faktafel

– Det är helt fantastiskt att mina gamla glasögon faktiskt kan komma till nytta, Jag tycker sånt här är viktigt och kan jag hjälpa till så gör jag det, säger Anita Gerdtman.

Anita Gerdtman är en god vän till Eva Björk, som är projektledare på BCD - Meetings & Events, en global resebyrå. Där ansvarar hon även för företagets välgörenhetsevent. Samarbetet med Optiker utan gränser är bara ett av dessa.

– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Välgörenhet har jag hållit på med länge, det sitter i mitt DNA. Att få göra skillnad och se andra engagera sig gör mig glad, säger Eva Björk, projektledare på BCD - Meetings & Event.

Anita Gerdtmans gamla glasögon dokumenterades och markerades för att sedan resa vidare till sin nya ägare.

I april 2019, for gänget från Optiker utan gränser ner till Bolivia. Där gjordes 2397 synundersökningar och en av dem gjorde mormor Maria, 88.

Maria är änka och har fyra barn och åtta barnbarn. Hon satt tätt intill optikernas campus, under ett träd i skuggan och njöt av dagen. En av optikerassistenterna närmade sig henne och frågade om hon hade fått en nummerlapp till kön för att se över synen.

Maria hade svarat att hon inte behövde någon, att hon såg bra som det var. Men optikerassistenten hade insisterat och Maria gick sedan med på att göra en undersökning. Optikern kunde därefter konstatera att Maria knappt kunde se sin dotter som stod bredvid henne.

När hon väl hade satt på sig ett par glasögon för första gången, tittade hon sig omkring med ett stort leende på läpparna och sade: ”wow, det här är fantastiskt” och sedan hade hon tittat på sin dotter som hon inte sett ordentligt på flera år: ”Jag kan se henne tydligt igen”.

Optikerassistenten hade följt Maria tillbaka till sin pläd under trädet och där hade hon suttit kvar resten av dagen och bara tittat på alla människorna med sina nya ögon.

Tack vare Optiker utan gränser och Anita Gerdtmans har ett par glasögon som tidigare låg gömda i en låda, återigen fått nytt liv.

– Det som är så fantastiskt roligt är att jag är mormor till åtta barn och hon är också mormor till åtta barn, säger Anita Gerdtmans.

Detta får Anita Gerdtmans att undra om hon och Maria har mer än många barnbarn och glasögon gemensamt.

– Jag håller mycket på med min trädgård här hemma, undra om inte hon också gör det, säger Anita Gerdtmans.

Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon som sedan under årliga hjälpresor skänks till behövande. Det är synoptiks egna optiker och assistenter som reser iväg och genomför synundersökning och utprovning av glasögonen på plats. Samarbetet sker med Vision For All, som är en svensk biståndsorganisation.

Årets resa till Bolivia är den nionde hjälpresan som genomförts. Optiker utan gränser har hittills samlat in över 424 000 glasögon. Totalt har organisationen hjälpt 25 500 människor att få en bättre syn.

Fakta om världens syn:

► Över 250 miljoner människor beräknas att ha nedsatt syn, en siffra som förväntas att öka i framtiden.

► 80 procent av alla synnedsättningar går att förebygga och hjälpa. Glasögon är fortfarande det bästa och och mest tillgängliga hjälpmedlet eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.

► Gråstarr, en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig och på så sätt försämrar synen, är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Gråstarr kan förebyggas med solglasögon.