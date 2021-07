Glassplitter, nedskräpning och urindoft – så var helgen på Hällaparkeringen

Anmäl text- och faktafel

Summer Meet är en rolig helg för många, deltagare som åskådare, som skulle varit den gångna helgen om pandemin inte kommit i vägen – bilträffen är nu planerad till augusti.

I stället har en spontan bilträff skett under helgen i väntan på det officiella Summer Meet. Polisen fick rycka in och skingra bilentusiasterna på Hällaparkeringen under natten till söndag.

På Hällaparkeringen har den mindre roliga sidan visat upp sig under helgen. Flera butiker vittnar om mycket stök och extra arbete för att städa upp efter bilister som haft parkeringen som en plats att festa på.

Zoo.se är en av butikerna som fått jobba extra under lördag och söndag.

– Det började under fredagen, men det var som värst igår på morgonen. Det var glassplitter framför entrén och över parkeringen. Vi var ute och sopade bort det så gott vi kunde, säger Anna Linvall som jobbar i butiken.

Personalen på Zoo.se fick även stå utanför butiken och säga till sina kunder att bära djuren i famnen på väg in i butiken på grund av glassplittret. På söndagsmorgonen lyckades de få tag i ICA Maxis sopbil som hjälpte de att få bort det värsta glassplittret.

– Vi har ju fyrbenta kunder också, som går med sina tassar på asfalten. Det är jättetråkigt. Ett bilintresse är en sak, så länge de inte förstör för andra är det inget problem att de är här. Det var till och med en bilist som slängde ut en glasflaska genom rutan medan vi var ute och sopade, säger Anna Linvall.

Beba Pham som jobbar på Spicy Hot vittnar om samma sak. Glassplitter från ölflaskor, massor av skräp och urinlukt på baksidan av byggnaden som även de fick att städa upp själva.

Han berättar att de har liknande problem varje gång sådana här bilträffar äger rum.

– Det förstör jättemycket. Vi har fått möbler stulna på uteserveringen. Inför igår bar vi in alla möbler. De får vara här bara de inte skräpar ner och förstör, säger Beba Pham.

Både Beba Pham ochAnna Linvall berättar om stinkande urinlukt på baksidan av byggnaden som använts som toalett av festande bilfantaster under helgen.

På andra sidan av parkeringen på ICA Maxis sida verkar det har gått lugnare till.

– Vi visste att det skulle bli stökigt så vi hade en extra vakt. Det var skräpigt och mycket glas men vi har kört med sopmaskin och sopat själva. Det var mest nedskräpning. Jag tror vi hade en trasig kundvagn. Rörigt blir det bland vagnarna, säger butiksmedarbetaren Joakim Ericson.

VLT har också pratat med medarbetare på Granngården, McDonald's och Willys som inte märkt av något extra nedskräpning under helgen.