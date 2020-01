Göran och Maria bäst i Sverige på franska viner

För två år sedan gav Göran Boman ut boken "Provence - Vita, röda och även roséviner".

En bok som handlar bland annat om Provence vinhistoria, druvor, vinframställning och en guide genom vingårdarna i området.

Nu har Göran och hans fru Maria översatt boken till engelska som de skickade till ”Gourmand Awards Sverige”, ett kokbokspris som funnits sedan 1995.

– När jag läste om tävlingen på deras hemsida slog det mig att jag kunde skicka in boken.

En impulshandling som gav resultat.

Boken blev nominerad och i november utsågs vinnarna i Sverige. Den 17 december firades "Årets kokbok samt dryckesbok". Både Maria och Göran deltog på prisceremonin som hölls på franska ambassadörens residens i Bromska palatset i Stockholm.

– Dessutom fick vi delta på den högtidliga ambassadörsmiddagen som hade uthållighet som tema vilket ju inte vår bok handlar om, jag tror vi var inbjudna för att vi skrivit en fransk bok.

Kommer du skriva fler böcker?

– Nej, inga fler. Men jag har fått frågor om jag ska översätta den här på franska, fast då behöver jag mycket hjälp. Franka har ett eget vinspråk.

Nu har boken "The Wines of Provence - Tricolour" gått vidare till en internationell tävling i Kina som äger rum i maj i år. Den är en av sex böcker som konkurrerar om priset "bäst i världen på franska viner".

– Boken är unik så chansen att vi vinner är nog rätt stor, men det är lite långt bort så vi åker antagligen inte dit, säger Göran Boman.

Om Gourmand Awards

Sedan 1995 har Gourmand Awards årligen letat efter världens bästa kokbok. Från Sverige har hundratals drycker-och kokböcker bedömts av tävlingens internationella jury. Alla svenska vinnare som Gourmand Awards valt ut går därmed också vidare i tävlingen, kvalificerade att tävla om titlarna "Best in the World" i sin respektive kategori. De får nu rätten att kalla sig "Winner Sweden". Grundare och president av Gourmand Awards är Edouard Cointreau, en släkt känd för sin apelsinlikör.