Görans bok bäst i världen: ”Inte illa för en glad amatör”

Varje år utser Gourmand Awards internationella jury, med Edouard Cointreau i fronten, världens bästa kok- och vinböcker. Tävlingen är den enda internationella tävlingen av sitt slag och 2017 deltog 217 länder.

Göran Bomans bok "The Wines of Provence – Tricolour", handlar bland annat om Provence vinhistoria, druvor, vinframställning samt en guide genom vingårdarna i området. I slutet av 2019 blev boken utsedd till Sveriges bästa bok i kategorin "franska viner" och kvalificerade sig därmed att tävla internationellt.

Tanken var att utdelningen av de internationella bokpriserna skulle äga rum i Kina i maj men på grund av coronaviruset har det fysiska mötet ställts in. I stället har samtliga vinnare tillkännagivits redan nu.

– Jag fick nyligen ett mycket glädjande telefonsamtal där Gourmand Awards har diplomerat vår bok ”The Wines of Provence – Tricolour”, den kan nu använda titeln ”Best in the World” i kategorien ”French Wine”, berättar Göran Boman.

– Kul att den första bok som jag, med stort stöd av Maria, har skrivit har tilldelats ett sådant fint pris.

Görans bok var den enda svenska bok som fick en titel bland vinböckerna. Men på kokbokssidan gick det bättre. Här är några fler svenska författare som kan titulera sig "Best in the World" – i sina kategorier:

Food Writing: I full blom av Edward Blom

International: Kokbok för grå dagar av Mathias Dahlgren

Mediterranean: Jill & Marias Taverna av Jill Johnson, Maria Molin Ljunggren

Special awards: Factfulness av Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling, Hans Rosling

Easy Recipes: Systrarna von Sydow av Ebba, Amy & Helen von Sydow