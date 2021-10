Görans bok utnämns i fransk vintidning

Anmäl text- och faktafel

Göran Bomans bok ”The Wines of Provence – Tricolour”, handlar bland annat om Provences vinhistoria, druvor, vinframställning samt en guide genom vingårdarna i området. 2020 blev boken diplomerad av Gourmand Awards och kunde efter det titulera sig ”Best in the World” i kategorien ”French Wine”.

Nu har även den engelska versionen av "The Wines of Provence – Tricolour, fått en utnämning i den franska vintidningen "La Revue du Vin de France".

– I varje nummer utser de en månadens bok och i septembernumret utsåg de min bok, berättar Göran.

– Det är första gången som en icke franskspråkig bok får denna utnämning så det är lite extra anmärkningsvärt.

Motivering till utnämningen: ”… Obs! De röda och vita vinerna, ofta bortglömda, nämns särskilt här … från Arles till Nice, har regionen inga hemligheter för honom. Hans kontakter med vinodlare och professionella är många och användbara.

Strukturen är oklanderlig: allt granskas, de femton provensalska druvsorterna, appellationerna, IGP områdena och 57 utvalda producenter, med flera hundra viner att välja mellan.”