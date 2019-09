Gorillor, höga berg och mc genom Indien – Hallstagubbar på drift väljer bort all-inclusive

Anmäl text- och faktafel

De kallar sig skämtsamt för Gubbar på drift, kompisgänget från Hallstahammar som reser ut i världen i olika konstellationer.

Förutom Conny Ahrenbark är det Stefan Karlsson, Rune Thåberg och Mikael Valerus.

De har hunnit besöka Maldiverna, Vietnam, Kambodja och Indien bland annat.

I Rwanda i Afrika såg de bergsgorillor på nära håll och i Nepal vandrade de upp till Annapurna Base Camp på 4 130 meters höjd, i ett bergsmassiv som är beläget i den nepalesiska delen av Himalaya.

De reser enkelt och tar dagen som den kommer. Har inga hotellnätter inbokade. Ungefär som 20-åriga backpackers.

– Vi är ett gäng gubbar som känner varann och tycker om att göra roliga saker, skrattar Stefan Karlsson.

Det har även blivit ett och annat äventyr på hemmaplan.

2014 cyklade Stefan och Conny från norr till söder, från Trerikesröset till Smygehuk, 290 mil på sadeln.

– Vi gick ner tio kilo var under den resan, minns Stefan.

Den senaste långresan gjorde tre av dem ihop i vintras. Efter Dubai, Sri Lanka och Maldiverna landade de i Goa, Indien, där de har vänner.

Stefan Karlsson och Rune Thåberg flög hem i februari medan Conny Ahrenbark stannade. Han hade en plan – köra motorcykel hem till Hallstahammar.

– Jag köpte mig en mc, en Royal enfield, ett engelskt märke från början som numera är indiskt, berättar Conny Ahrenbark när VLT träffar tre ur Gubbar på drift-gänget hemma hos Conny i Hallstahammar.

Planen var att köra motorcykeln från Kerala i Indien genom flera länder i Asien innan det var dags att bege sig hemåt genom Europa mot slutmålet Hallstahammar.

Thailand, Kambodja, Vietnam och Mongoliet valde Conny av olika skäl att stryka när han närmade sig Nepal. I stället planerade han om så att färden skulle gå från Nepal genom Tibet, Kina, Kazakstan, Kirgizistan, Tajikistan, Uzbekistan och Turkmenistan innan han så småningom skulle igenom Iran och hemåt.

Men så blev det inte.

I Katmandu i Nepal insåg Conny Ahrenbark att det var omöjligt av politiska skäl att köra in i Kina via Tibet. Han gav upp sin ursprungsplan och körde tillbaka in i Indien mot New Dehli.

Det var mitten av maj och han hade under två och en halv månad avverkat 720 mil på motorcykeln genom Indien och Nepal. Han var trots allt nöjd.

I juni flög han till Armenien och tog sig därifrån hemåt. Färden gick via Nagorno-Karabach, Georgien, Azerbadjan, Transnistrien, Moldavien, Ukraina, Polen och baltländerna.

Han minns särskilt den härliga båtresan över Svarta Havet då han hade tillfälle att studera delfinerna som lekte kring färjan.

Till sist satte han foten innanför kommungränsen i början av augusti – efter åtta månader på resande fot.

– Det känns tudelat. Skönt att komma hem till vänner och familj, men samtidigt lite tomt att resan är slut.

På väggen hemma hos Conny Ahrenbark sitter en att-göra-lista. ”Trerikesröset–Smygehuk” är överstruket, likaså ”gorillorna” och ”Filippinerna”.

Kvar att göra är bland annat ”Peru”, ”England runt” och ”Klassikern”.

– Vi kör så länge vi orkar och har råd, säger Rune Thåberg.

Fotnot: Resorna beskrivs på resebloggen Gubbar_på_drift. Bland annat finns Conny Ahrenbarks levande och välskrivna dagbok om alla strapatser under motorcykelfärden genom Indien och Nepal. Där ligger också ett fotoalbum.