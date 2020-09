GRANSKNING 2.0: Så har det förändrats på fem år – här är klubbarna som fostrar flest elitspelare

När Bandypuls för fem år sedan granskade vilka klubbar som fostrat flest spelare i elitserien låg Bollnäs i topp. Den placeringen innehar Bollnäs än idag, 17 spelare i dagens elitserie har Bollnäs som moderklubb. Där bakom följer Edsbyn, Villa Lidköping och Vetlanda.

Villa och Hammarby är klubbarna som står för den största ökningen. För fem år sedan fanns det åtta Villafostrade spelare i högsta serien, idag är samma siffra uppe på 14. Hammarby, som var sämst i klassen då, har gått från tre till nio och Stockholmsklubben har även tredubblat antalet egna produkter i A-laget.

Edsbyn och Bollnäs toppar listan över egna produkter i sina respektive trupper, båda med nio egenfostrade spelare. Tätt bakom följer Västerås, Sirius, Sandviken och Broberg.

Nedan hittar ni topplistorna – både vad gäller totalt antal fostrade elitspelare samt hur många egna produkter respektive lag har i sin trupp.

***

TOPPLISTAN – KLUBBARNA SOM FOSTRAT FLEST I ELITSERIEN

(Antal för fem år sedan inom parentes)

18 spelare: Bollnäs GIF (19).

15 spelare: Edsbyns IF (15).

14 spelare: Villa Lidköping BK (8), Vetlanda BK (12).

13 spelare: Sandvikens AIK (15).

10 spelare: IFK Motala (4), Brobergs IF (12).

9 spelare: Örebro SK (8), Västerås SK (13), IK Sirius (5), Hammarby IF (3).

7 spelare: GT/76 IK (3)

6 spelare: Gustavsbergs IF (3).

5 spelare: Sunvära SK (2), IFK Kungälv (5).

4 spelare: Frillesås BK (2), Åby/Tjureda IF (4), Falu BS (4), Jönköping Bandy IF (1), Vargöns BK (7).

3 spelare: Söderfors GoIF (3), Köpings IS (4), Otterbäckens BK (5), IFK Vänersborg (7), Tillberga Bandy (6), Mikkelin Kampparit (1, Finland).

2 spelare: Lidköpings AIK (8), Nässjö IF (2), Hamrångefjärdens IF (1), IFK Rättvik (2), Surte BK (1), Spånga/Bromstens BK (1), Ljusdals BK (3), Tranås BoIS (2), IF Boltic (2), Gripen Trollhättan BK (4), Blåsut BK (4), Narukerä (2, Finland), Botnia Bandy (2, Finland), Veiterä (2, Finland), HK Kuzbass (1, Ryssland).

1 spelare: Elless IF (2), Lesjöfors IF (1), Kalix Bandy (16), Katrineholm Värmbol BS (0), Karlsborgs BK (4), Oxelösunds IK (1), Norrtälje BF (1), Åtvidabergs BK (1), Finspångs AIK (0), Skutskärs IF (0), IK Tellus (0), Borlänge Bandy (0), Härnösands AIK (2), Skirö/Nävelsjö BS (1), BK Derby (0), Slottsbrons IF (0), Nyborgs SK (3), Hauger BK (1, Norge), Ullevål IL (0, Norge), OLS Uleåborg (1, Finland), JPS Jyväskylä (1, Finland), IF Vesta (0, Finland), WP35 (0, Finland), Akilles (0, Finland), Veitsiluodon Vastus (1, Finland), HK Jenisej (1, Ryssland), HK Sibselmash (0, Ryssland), HK Uralskij Trubnik (0, Ryssland), Torpedo (0, Ryssland), Dynamo Mayak (0, Ryssland).

***

FLEST EGNA PRODUKTER I LAGET 2020/21

(Antal för fem år sedan inom parentes)

1. Edsbyn 9 (11)

1. Bollnäs 9 (15)

3. Broberg 8 (8)

3. Sandviken 8 (10)

3. Sirius 8 (4)

3. Västerås 8 (4)

7. Motala 7 (ej i elitserien 2015)

7. Villa Lidköping 7 (3)

9. Hammarby 6 (2)

9. Vetlanda 6 (8)

11. Frillesås 4 (ej i elitserien 2015)

12. Vänersborg 3 (2)

13. Tellus 1 (ej i elitserien 2015)

14. AIK 0 (ej i elitserien 2015)