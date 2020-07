Gratis yoga på kajen i sommar: ”Du lär dig andas”

Anmäl text- och faktafel

VLT Stadsliv träffar yogaläraren och ägaren till yogstudion Jerrica Zeron tillsammans med hennes kollegor Catalina Palma, Maria Murelius, Virginia Klovland och Anna-Karin Tingström.

Coronaviruset har förändrat deras yogagemenskap på Sigurdagatan i Västerås. Under våren har de följt myndigheternas rekommendationer och bland annat halverat antalet personer som kan vara på plats.

– Vi har även flyttat alla kurser online, så du kan titta hemifrån. Man bokar sin plats och så skickar vi länken. Av omtanke, så att de som behöver vara hemma nu kan vara det. Och att hålla studion säker. Det har funkat jättebra, säger Jerrica Zeron.

Häromdagen var ingen fysiskt närvarande när yogaläraren Maria Murelius skulle ha sin klass utan samtliga ville köra hemifrån så hon riggade med kamera och stativ hemma.

– Jag satt utomhus till fågelkvitter, det var jättehärligt. Annars har det varit bra att vara här i studion, för då känner eleverna att det är som om de kommer hit ändå. Jag tror det bidrar till att man känner sig nästan som vanligt, säger Maria Murelius.

Utopia har funnits i Västerås sedan 2017 med grundidén att skapa en plats för gemenskap.

– Det här ska vara som ett andra hem för människor, som en lugn plats för fysisk och mental träning. Under de här fem åren så har det utvecklats. I början var det lite striktare, lite tystare i klasserna, men nu är det en fest varje dag. Alla pratar och känner varandra lite. Vi har vuxit till över 400 personer, men det är fortfarande en familj. Vi hjälper varandra och vi känner oss aldrig ensamma. Det handlar om att göra saker tillsammans. Yoga är en resa som handlar om att komma samman till en gemenskap. Det är vad vi har här. En gemenskap. En yoga-gemenskap, säger Jerrica Zeron.

Idén att ha klasser gratis utomhus på sommaren kläckte tjejerna tillsammans och de har fortsatt år efter år.

– Jag älskar traditioner så vi skapade traditionen att låta vår enhet växa genom att välkomna nya människor som får komma och testa, och man kan ta med kompisar, vänner, föräldrar. Det är roligt att träffa nya människor, det är roligt att göra yoga utomhus. Det blir annorlunda i år eftersom vi måste begränsa antalet människor som kan delta, säger Jerrica Zeron.

Under fem veckor i juli kommer man få prova på olika sorters yoga och uppleva de olika lärarna.

– Så folk kan se våra egna personliga stilar och se skillnaderna, säger Jerrica Zeron.

För de som inte vet något om yoga, hur skulle ni beskriva det för dem?

– Jag skulle säga att det är att vi lär oss att andas. Många kan inte andas utan andas här, säger Virginia Klovland och pekar på bröstkorgen och fortsätter:

– Så du lär dig andas och blir medveten och lär dig känna vad som händer inne i din kropp på olika ställen. För det är så lätt att spänna sig utan att märka det. Och det gör jag själv ibland. Jag tror att jag ligger jätteavslappnad och så scannar jag igenom kroppen och upptäcker oj då, det här låret var visst jättespänt, utan att jag själv känner det. Och inom yoga kan du träna allt, du kan bli mjuk, smidig, stark och få kondition i olika pass. Det är helt underbart.

Maria Murelius infliker:

– Många har ju fördomen att man måste vara vig för att gå på yoga, men det handlar ju inte om vighet. Det handlar om att utveckla vår kropp och få en kropp som är hållbar, kopplat till det som händer inne i huvudet.

Hur ska man andas då, ska man andas från magen hela tiden?

– Det behöver inte vara en djup andning, men en medveten andning. Att du är medveten om hur du andas, säger Anna-Karin Tingström och fortsätter:

– Många drar in magen när de andas in. Men man ska göra tvärtom, magen ska bli som en ballong när du andas in och när du andas ut ska du dra in den. Man kan känna nedanför bröstkorgen om mellangärdet vidgar sig, då andas du rätt. Det är jättesvårt. Det är många yogalärare också som inte kan andas. Det är väldigt basic egentligen, att vi andas för att få ut det mesta av kroppen. Och att lära sig andas först och främst. Det kan vara jättejobbigt. Att ha klasser med meditation där man bara andas och är medveten om sin andning och sitter stilla kan vara jobbigare än att bara köra på med något fysiskt. För då måste man fundera: "Vad tänker jag? Vad händer uppe i mitt huvud när jag är stilla, när jag inte har intryck runt omkring utan bara är medveten om vad som sker inne i mig?", säger Anna-Karin.

Är det någon av er som märker när ni andas fel?

– Jag är ganska frusen av mig och om jag till exempel känner att jag fryser, att jag börjar bli kall, om jag då tar en sju, åtta djupa andetag, då slutar jag frysa. Jag tror kroppen reagerar på ett sätt om det är lite kyligt att man spänner sig och då är det lätt att man tappar andningen. Det är som magi för jag kan vara riktigt frusen, nästan så jag skakar tänder, säger Maria Murelius.

– Detsamma gäller för stress. Om du är arg eller stressad blir det samma reaktion. Du stoppar upp andningen lite grann och kroppen reagerar på det och blir argare eller mer stressad. Och om du då tar en minut och tar en paus och andas, då saktar det ner. Och du kommer bli mindre stressad och mindre arg inom några minuter. Så som Maria säger, det är magiskt att andas, eller att ha kontroll över sin kropp, säger Jerrica.

Catalina Palma berättar:

– Det händer ibland att det kan vara lite mycket mellan klasserna. Många elever, mycket frågor och mycket i receptionen och då känner man att pulsen går upp lite grann. Så ibland när jag känner mig lite stressad så stannar jag upp, tar några långa, djupa andetag och då är det som en helt annan energi som man får in i kroppen. Men jag fick en intressant fråga en gång av en kompis som sa att: "Ni som är yogalärare, ni lär väl ha allting under kontroll? Ni blir aldrig stressade, eller oroliga eller känner ångest?".

Hela gruppen skrattar.

– Men vi är människor precis som alla andra och dessa känslor har vi inom oss. Men vi har de här verktygen som vi kan ta fram när det väl är dags. Och det som jag tänker att vi lär ut, som jag lär ut, till mina elever är att också ha de här verktygen. Och många kan tala om för en efteråt att när vissa situationer händer i livet, på jobbet, med familjen, med barn, när det går för hastigt och för stressigt och de får ångest, då tar de med sig allt det som de lärt sig i salen. Djupandningen, medvetenheten, de stannar upp och gör en lugn övning. De tar med sig det ut i livet, och det är fantastiskt. För livet pågår, livet händer, säger Catalina Palma.

"Utopia Open Air Yoga på Kajen"

När: 1, 8, 15, 22 och 29 juli klockan 17.30-18.30.

Var: Kajen vid vindskyddet

För vem? Alla åldrar och nivåer. Antalet platser är begränsade till 50 personer på grund av corona och det är först till kvarn som gäller. Pass bokas på www.utopiayogastudios.com/

Tre stretchövningar för kontorsarbetaren med Virginia

Övningarna ska sträcka och väcka stela muskler och öka cirkulationen och rörligheten i kroppen. Man kan göra övningarna i kostym men högklackade skor bör tas av.

1. Den här övningen gör vi för att öppna upp bröstet, en sida i taget. Stretcha samtidigt vadmuskler och fötter genom att ställa dig upp och ner på tå tre gånger.

2. Sidoböjning stretchar musklerna från höften till armbågen.Vi gör den på två olika sätt. Börja med att vara helt still med höfterna och bara böj armen ovanför dig. En sida i taget. Andra gången låter du höften följa med så du trycker ut höften. Och känn skillnaden.

3. Bröstöppnare. Knäpp ihop händerna bakom ryggen, dra ihop skulderbladen där bak och lyft armar och händer lite uppåt.