Gunilla nära att bli av med alla sina besparingarna i svindlarens fräcka bluff

Gunilla Sjöberg har alltid varit noga med att betala alla räkningar i tid. Det har varit ett av hennes rättesnören under hennes nära 80-åriga liv.

– Men så ringde plötsligt en ung man som sa att han var från något teleföretag med något konstigt namn. Han påstod att jag hade en räkning hos dem som måste betalas samma dag.

Gunilla blev helt förtvivlad. Hade hon en räkning som hon inte hade betalat? Vad var det för räkning? Och hur mycket pengar rörde det sig om?

– ”Du är skyldig oss 7 000", sa han och så påstod han att jag hade köpt en telefon. Men jag visste att jag inte hade köpt någon telefon! Jag klarar mig med min gamla Doro, säger hon och sträcker fram sin enkla mobiltelefon för att visa den.

Men mannen hade tagit reda på mer om Gunilla Sjöberg. Detta troligen för att verka mer seriös. Han sade sig vilja "kolla upp" om han verkligen hade ringt till rätt person.

– Och så räknade han upp mitt personnummer.... alla siffrorna!

Och så sa mannen att hon både köpt en ny telefon och hämtat ut den. Och om hon inte omedelbart betalade så hamnade hennes ärende hos inkasso. Det var bara "en vänlig påminnelse" påstod han.

– Han sa också att jag hade legitimerat mig med ett id-kort när jag hämtat ut telefonen. Jag har inget sådant id-kort.

Vid den här punkten i samtalet inser egentligen Gunilla själv att det kunde vara ett bedrägeri. Hon kan ju knappast ha glömt om hon både köpte och hämtade ut en telefon.

Dessutom handlade det om en påstådd dyr och avancerad telefon. Någon sådan hade hon inte hemma.

Ändå tvekade hon och blev rädd.

– ”Klart att du skulle ha slängt på luren”, säger kanske någon. Men det är lätt att säga när man inte själv är utsatt. När man står där med telefonsamtalet så går det runt i huvudet. Man tvivlar på sig själv. Man blir snurrig.

Mannen frågade den omskakade Gunilla om vilken bank hon hade. Det berättade hon.

– Då sa han att jag skulle ta fram "min lilla bankdosa", gå in på min bank via internet och så skulle han hjälpa mig att trycka in rätt siffror.

Detta är ett känt bedragartrick. Bedragaren "hjälper" offret att logga in och sedan trycka på rätt siffror för att öppna kontot utåt. Kanske lurar han samtidigt också av offret fler kontouppgifter. Redan under samtalets gång kan sedan bedragaren, eller en medhjälpare, ta sig in på kontot utifrån – för att snabbt tömma det.

Bedragaren kan också ha varit något mindre sofistikerad. I så fall var han möjligen "bara" ute efter att få henne att betala 7 000 kronor genom en överföring till ett bankkonto som är kontrollerat av bedragaren. Detta för en telefon som aldrig hade blivit köpt.

Men så långt gick det inte denna gång. Här kammade bedragaren noll. Orsaken var teknisk.

– Jag har ju ingen dosa ... och inget internet ... och ingen dator, berättar Gunilla Sjöberg.

Hennes eget självtvivel kunde annars ha ryckt med henne i bedrägeriet, men nu blev det inga pengar till bedragaren. Samtalet avslutades snabbt av den troligen besvikne lurendrejaren.

Efteråt var Gunilla mycket omskakad. Och när vi intervjuar henne blir hon nästan gråtfärdig av minnet, trots att dagar har gått.

– Att man inte ens kan vara säker med sin egen telefon i sitt eget hem! Vilka är det som gör så här mot äldre? Har de inte själva några farmödrar eller mormödrar?

Och möjligen blev hon utsatt för ett nytt bedrägeriförsök några dagar senare.

– En man ringde och sa att jag hade köpt bingolotter och sa något om betalning. Så uppfattade jag det i alla fall. Jag har inte köpt några bingolotter!

Denna gång slängde hon på luren direkt. Hon vet fortfarande inte om det andra samtalet var ännu ett bedrägeriförsök eller någon form av missförstånd.

– Det kan ha varit samma man som ringde igen, för att försöka med något nytt, men det vet jag inte.

Gunilla Sjöberg vill att fler ska få veta vad som är på gång när det gäller bedrägerier mot äldre.

– Skriv om det här! Det är så lätt att bli lurad, när man står där med telefonen i handen och tvivlar på sig själv. Fler måste få veta det här!

Efter en koll med polisen visar det sig att Gunilla Sjöberg inte är ensam. I ett mejl kan Agneta Massaro, chef på bedrägerigruppen i Västerås, bekräfta:

”Vi har haft ett tiotal liknande ärenden där bedragaren hävdar att betalning måste ske omedelbart för att förhindra att ärendet går till inkasso eller att det redan har hamnat där.

Det kan vara olika varor som har köpts vid olika tillfällen beroende på vad bedragaren använder sig av för modus just då.

Så som vanligt ska man aldrig lämna ut koder, logga in på annans begäran etcetera.”