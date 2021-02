Gunnar, 96: ”Har lovat mina barnbarn att bli 100”

Den 7 februari fyller Gunnar Wesslund 96 år.

Gunnars mamma har fått berättat att han föddes på golvet i Falköping. Familjen bestod av pappa, mamma och fem pojkar.

– Pappa jobbade som pastor och vi fick ofta flytta, skriver Gunnar i ett mejl.

När de bodde i Tyringe brann huset ner till grunden en dag, allt förstördes men Gunnar fann sina skridskor i askan.

Gunnars pappa blev maskinsnickare på en fabrik och där fick Gunnar arbete efter avslutad 6-årig folkskola.

– Jag har även varit grisskötare under transport till Norrland.

Efter studierna blev Gunnar gymnasieingenjör 1949. Han flyttade då till Eskilstuna och fick arbete på Bolinder Munktell (sedemera Volvo) som verktygsmakare.

Redan i Tyringe var han lärare i söndagsskolan, och ungdomsledare inom Svenska Missionsförbundet och SMU, vilket han fortsatte med även i Eskilstuna.

Vid ett tältmöte träffade han May och de gifte sig 1952. 1958 flyttade paret till Västerås.

Gunnar Wesslund fick en tjänst hos Asea, senare ABB, som inköpare av produktionsutrustning. De ideella engagemangen fortsatte; söndagsskola, ordförande i RPG, gideoniterna (som delar ut biblar på skolor och fängelser), samt övervakare inom kriminal- och nykterhetsvården. Gunnar Wesslund och May fick två barn, Lena och Per. May avled 2007.

Sedan 2009 bor Gunnar tillsammans med Anita Syréhn.

De har gjort många resor tillsammans under åren bland annat till Amsterdam och Hurtigrutten i Norge.

Under pandemin har Gunnar ägnat sig främst åt att lösa korsord, sina memoarer, trädgårdsarbete och tv-tittande.

– Jag har lovat mina barnbarn att bli 100 år, så jag har satt detta som nästa etappmål.

Med anledning av covid-19 kommer Gunnar att ha ett lugnt födelsedagsfirande i hemmet.