Gunnar fick brev från Telia där de påstår att han är avliden

”Avslutade tjänster” inleder brevet från Telia, som fortsätter meddela att de tagit emot uppsägning av tjänster som tillhör dödsbo för Gunnar Möller. Där tjänster som nummerpresentation och bredbandstelefoni ska upphöra.

– När jag fick brevet blev jag helt handlingsförlamad. Det är inte förrän nu jag känner mig i form att ta tag i det. Jag har fortfarande inte ringt nära och kära och berättat om detta, säger han.

Men då ringer telefonen. Det är en familjemedlem. Gunnar svarar och berättar.

– Jag har fått brev från Telia som säger att jag är död. Jag känner mig lite omtumlad.

I början av 90-talet skaffade Gunnar och hans fru Kerstin ett abonnemang hos Telia. Där blev de rekommenderade att skaffa ett gemensamt abonnemang för att det skulle vara billigare. Det tecknades under Kerstins namn och betalades via autogiro. När Kerstin gick bort tidigare i år skulle abonnemanget flyttas över till Gunnar. Efter det har det varit problem att reda ut saken. När Gunnar har sökt dem via telefon har han blivit lovad att bli uppringd. Men än har inget samtal kommit.

– Nu när detta brevet kom ilsknade jag till och kände att nu måste detta upp till ytan, säger Gunnar.

Vi söker Telia för kommentar.