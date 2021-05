Gymnasiechefen ryter ifrån efter studentlek om våldtäkt: ”Fullständigt oacceptabelt”

Anmäl text- och faktafel

En iscensatt våldtäkt vållade stor polisutryckning under natten till torsdagen. Något som senare visade sig vara en studentlek.

Gymnasiechef Stefan Remne skickade under gårdagen ut ett meddelande via v-klass till samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan under gårdagen, vilket Svt Västmanland var först med att berätta. I meddelandet stod det:

"Med anledning av falsk våldtäkt i samband med poängjakt

Det har kommit till vår kännedom att det genomförs poänglek inför studenten. Polisen ser trender att poäng bland annat samlas in genom att få polisen att rycka ut. Det här är något som vi skolor starkt fördömer och ser som helt oacceptabelt. Denna typ av poängjakt behöver omedelbart upphöra.

Vi hoppas nu att ni alla tar ert ansvar och förstår att polisens resurser ska användas till riktiga brottsoffer och att polisens arbete är betydelsefullt i samhället. Om ni gör något för att påkalla polisen när inget brott sker kan ni anmälas för falsklarm. Det kan ge böter eller fängelse"

– Vi skickade ut till alla för att markera. Vi vet inte vilken skola det gäller, bara att det inte är någon av de kommunala skolorna. Men vi vill ändå markera att om det är någon elev i de kommunala skolorna som skulle ha idéer åt det här hållet så är det fullständigt oacceptabelt, säger Stefan Remne.

Stefan Remne vet inte vilken skola eleverna i det här fallet går på.

– Jag fick reda på att det här hade hänt direkt igår morse och skickade meddelande direkt om att om det här händer på någon av våra skolor så måste jag få veta det. Alla skolor har fått frågan och det är ingen som jag fått svar ifrån.

Vad var din första reaktion när du fick höra om det här?

– Man blir både besviken och arg. Dels utifrån sammanhanget att den här typen av aktiviteter har en tendens att spåra ur och av den anledningen vet jag att skolorna är vådligt tydliga med att det inte är okej att ha den här typen av aktiviteter, lika lite som det är okej att genomföra nollning. Sedan handlar det om det faktum att man faktiskt tar polisiära resurser i anspråk, det i sig gör att man som medborgare blir upprörd.

Hade händelsen berört någon av de kommunala skolorna säger Stefan Remne att man hade gått vidare ytterligare med händelsen.

– Nu finns det egentligen ingenting att gå vidare med, mer än att det har hänt i staden, och det är väl tillräckligt dåligt, säger han.