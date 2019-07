HA TOPP 14: Han kan bli största överraskningen i VIK nästa säsong – unge centern lyfts fram: "Kämpade i motvind"

Mångas blickar faller på de stora stjärnorna, spelarna som levererat mycket poäng eller förväntas göra det.

Men minst lika viktigt i lagbygget är att en eller flera spelare överraskar och levererar oväntat bra – och de spelarna ska Andreas Hanson försöka hitta i den här listan.

Här är hans lista på en spelare i varje lag som kan överträffa förväntningarna under säsongen 2019–20.

AIK

Jacob Dahlström, 26, forward. Spelade i en renodlat defensiv roll förra säsongen, och gjorde nio poäng. Får kanske en större offensiv roll den kommande säsongen, och kanske är det dags för en säsong på uppemot 35 poäng – han har det mesta som krävs för det.

Almtuna

William Wiå, 20, forward. Sju poäng på 34 matcher förra säsongen, i seriens två sämsta lag Vita Hästen och Almtuna. Stannar nu med samma lag från tidigt på säsongen, det kan vara positivt för den här smarte forwarden som har många fina egenskaper.

BIK Karlskoga

Nikola Pasic, 18, forward. Har bra fart, teknik och blick för spelet. Frågan är om han är mogen för en stor roll redan nu, men det är inte omöjligt. Kommer säkerligen få möjlighet till mycket speltid i BIK, och det kan bli succé.

Björklöven

Brian Cooper, 25, back. Gjorde det bra under den korta tiden i AIK, men är nu med på svensk mark från start. Jag tror att han kan växa till att bli en av hockeyallsvenskans bästa backar.

Karlskrona

Linus Karlsson, 19, center. Gjorde förvisso 18 poäng i fjol, men det var nog inte många utanför Blekinge som märkte något av honom. Det kommer bli ändring på det – kan bli en riktigt bra andrecenter bakom Niklas Johansson.

Kristianstad

Robin Axbom, 29, back. Har gjort några försök på professionell nivå, men inte riktigt lyckats slå sig in där. 29 år gammal är det kanske sista chansen nu – men Axbom har bra egenskaper och kan bli en oväntat värdefull spelare för nykomlingen.

Modo

Mathias From, 21, forward. Är det dags nu för ett genombrott? Jobbade hårt med de defensiva delarna av sitt spel förra säsongen, och kanske är han mogen nu. Offensivt har han kapacitet att dribbla förbi vem som helst, men det är inte så lätt för lagkamraterna att förstå vad han ska göra. Hittar han kemi med någon i laget kan det bli mycket poäng – förutsatt att han släpper pucken ifrån sig då och då...

Mora

Anton Schagerberg, 20, back. Jag hade några kandidater till den här listan, som Olof Lindbom, Nils Carnbäck och Matej Galbavy – men jag fastnade för Schagerberg, som har alla förutsättningar att utvecklas, han har flera meriterade backkollegor att luta sig mot, och han hade dessutom rätt bra underliggande statistik från sina 19 matcher i SHL förra säsongen.

Södertälje

Carl Becker, 23, forward. Kan spela center, men är värvad för en kant. Öste verkligen in poäng förra säsongen i hockeyettan, och det finns bra referenser på den här stora och snabba forwarden som blir spännande att följa.

Timrå

Tim Wahlgren, 21, center. Fick inte plats i Modo, men gjorde det bra på lån i Västervik – och det här kan vara ett riktigt smart fynd av Timrå. Håller han poängsnittet som under utlåningen, nio poäng på 16 matcher, då blir det en jättesuccé.

Tingsryd

Rasmus Sörgardt, 24, back. Jag hade lite svårt att plocka fram någon från en trupp, som just nu ser ganska profillös ut. Men jag är nyfiken på den här backen, som gjorde det bra under de få matcher han var med senaste säsongen, och lär få alla chanser att slå sig in på den här nivån.

Vita Hästen

Joakim Hälleström, 24, forward. En intressant, högerfattad, offensiv spelare som gör fler mål än assist och som beskrivs som en jämnt producerande spelare.

Västervik

Victor Wänghult, 23, forward. Lånades in förra säsongen och gjorde bra ifrån sig, med nästan en poäng per match under den korta perioden. Verkar helt klart vara redo för hockeyallsvenskan, frågan är hur redo.

Västerås

Isac Skedung, 22, center. Kämpade länge i motvind förra säsongen, men det lossnade till slut och han landade faktiskt på 20 poäng, vilket är helt okej. Fortsätter han som han slutade, så kommer det bli klart mer än så.