Haddad: ”Fler engagerade politiker efterlyses på Bäckby”

Roger Haddad har engagerat sig i stadsdelens väl och ve under femton år, inte minst under de senaste åren när det har rapporterats om ungdomsgäng som hänger i Bäckby centrum på kvällarna där också drogförsäljningen ofta sker öppet. Han syfte med alla besök är just att nå så många ungdomar och vuxna som möjligt för att minska de problem de som förekommer.

Alla ungdomar i centrum är förstås inte kriminella. Men polisen har särskild koll på 10-12 personer som förknippas med droghandeln.

– Alla dessa ungdomar bor inte på Bäckby, de kommer också från andra stadsdelar. Men uppenbarligen anser de att det är lättare att begå brott på Bäckby, det är inte så mycket rörelse i centrum där på kvällarna till skillnad mot på andra håll, säger Roger Haddad (L).

Några av ungdomarna har somalisk bakgrund. Roger Haddad har den senaste tiden därför inriktat sig på att få kontakt med de somalier som bor på Bäckby eller i andra utsatta stadsdelar. En träff med de somaliska ungdomarna står högt på önskelistan. Där hoppas han att fritidsgården kan hjälpa till. Men här om dagen träffade han ett tiotal föräldrar som är med i den somaliska föreningen. De var mycket angelägna om att bidra till en bättre miljö för alla i de västra stadsdelarna, enligt honom.

– Vi pratade om de trygghetsskapande åtgärder som finns med kameror och polis. Föräldrarna är ändå glada över de kameror som satts upp på parkeringarna för att hindra bilbränder, men de vill också att det ska finnas närpolis på plats.

Andra önskemål som har kommit fram i de samtal som Haddad har haft med Bäckbyborna är att de önskar att politikerna besöker området lite oftare än "enbart" när det är valrörelse.

– Det är något jag ska föra fram till politikerna i Västerås. De som jag har pratat med upplever att politikerna inte förstår hur det är att bo i vissa stadsdelar.

Det som också bekymrar Roger Haddad är att det finns skilda världar på Bäckby. Grannsamverkan gör ett jättebra jobb, men där är det till största delen svenska pensionärer som deltar vid mötena. Somalierna och andra folkgrupper är aktiva i andra sammanhang.

– Det har blivit lite "vi och dem". Det finns ett jättestort glapp, ett farligt glapp som inte får bli större. Vi måste sammanföra alla som finns på Bäckby i en större konstellation.

Han funderar nu på hur det ska bli möjligt. Många har efterlyst aktiviteter för vuxna på kvällarna, det kan vara ett sätt att lära känna varandra bättre. Nu finns det inte mycket föreningsverksamhet kvar. Föräldravandringar kan vara ett annat. Socialens fältassistenter bör också finnas på plats oftare, särskilt eftersom många av de ungdomar som hänger i centrum på kvällarna är för unga för polisen, men kan behöva insatser av socialtjänsten.

– Det behövs skarpare insatser. Och sedan efterfrågas fler föräldrautbildningar och sommarjobb till ungdomarna. Sammantaget handlar det om många viktiga frågor jag tar med mig både nationellt i mitt arbete i riksdagen som lokalt i Västerås kommunfullmäktige, säger han.