Häktad i nästan ett år – kräver 450 000 kronor i skadestånd

Anmäl text- och faktafel

I en ansökan till Justitiekanslern, JK, påpekar advokat Per Svedlund att den nu 24-årige mannen var frihetsberövad i nästan ett år. Mannen satt inspärrad mellan 23 mars 2019 och 11 mars 2020.

Nu kräver han ersättning med 450 000 kronor för ”det lidande som frihetsberövandet inneburit för honom”.

24-åringen är den som var frihetsberövad under längst tid i det omfattande brottmålet, enligt Per Svedlund. Mannen hade även restriktioner under den tiden.

Under ”en klart betydande del” har mannen suttit på avdelning 7:3 på Kronobergshäktet. Det anses vara landets den mest bevakade häktesavdelningen där ”möjligheterna till kontakt med yttervärlden är närmast obefintlig”.

Brottsutredningen och huvudförhandlingen har varit ”en av de mest omfattande någonsin i Västmanland och har därför rönt ett stort massmedialt intresse hos både lokal- och riksmedia”, skriver Per Svedlund.

VLT har tidigare berättat om en 25-årig man, som blev frikänd i samma mål, och som nu begär 575 450 kronor i skadestånd efter att ha suttit inspärrad i tio månader.

En 19-årig man, som också blev frikänd, kräver 680 000 kronor i skadestånd. Han var frihetsberövad i 310 dygn.