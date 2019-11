Hållbara holkprojektet kan vinna fint pris: ”Kul att någon ser vad vi gör”

Anmäl text- och faktafel

– Det viktigaste är inte att vinna. Nummer ett är att vi blir uppmärksammade, säger Bengt Eriksson som är chef på Arbetscenter.

Projektet att tillverka insekts- och fågelholkar tog fart ordentligt i våras. Med pengar som Arbetscenter får in på sin second hand-försäljning köpte man in material och började tillverka. Tillsammans med skolor och förskolor såg man sedan till att holkarna blev utplacerade runt om i kommunen, där de gör nytta.

Ett hållbart och klimatsmart arbete som nu alltså uppmärksammas av Västmanlands klimat- och miljöråd, som är de som har utsett finalisterna till det nya miljöpriset.

– Arbetet med holkarna berör alla på Arbetscenter på något vis så alla är väldigt glada i dag. Alla känner sig delaktiga i det här, menar Bengt Eriksson.

– Vi arbetar med en återvinnings- och hållbarhetstanke i hela kedjan så det är kul att någon ser vad vi gör.

Vinnaren avslöjas på tisdag. Då blir det prisutdelning på Västerås slott.

– Vi kommer att få veta på plats vem som har vunnit så det blir spännande.

Bengt Eriksson åker till prisceremonin tillsammans med en av arbetsledarna och en av dem som jobbar med att montera holkarna.

Förra året vann Food2Change Västmanlands klimat- och miljöpris.