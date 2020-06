Hållplats stängs av under sommaren

Anmäl text- och faktafel

Hållplats Västegötegatan på linje 32 och 515 i riktning mot centralstationen kommer under sommaren tillfälligt att vara avstängd på grund av ett vägarbete, det meddelas i ett trafikmeddelande.

Trafiken leds under avstängningen om via Stora gatan, Munkgatan och Kopparbergsvägen. Resenärer kommer att kunna hoppa av vid hållplatserna Källgatan och Stora gatan. Under avstängningen kan förseningar uppstå.

Hållplats Västgötegatan i riktning från centralstationen kommer under den angivna tiden att trafikeras som vanligt. När vägarbetet är klart kommer även ordinarie hållplatsen i riktning mot centralstationen att trafikeras igen, det kan bli tidigare eller senare än beräknat.