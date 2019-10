Hallsta ett vinnande lag igen – efter magisk vändning: "Får bjuda honom på lunch"

Hallsta HK repade sig snabbt efter förlusten senast.

Borta mot Falu IF stod HHK för en magisk vändning i den tredje perioden , när man till slut vann med knappa 7–6 under tisdagskvällen.

– Jag stod framför mål och brottades och styrde in pucken via låret, beskrev hjälten Oscar Rogerson sitt mål efter slutsignalen.