Hallstahammar Hockey utklassat av Falu IF hemma med hela 0-5

Hallstahammar Hockey åkte på en riktig smäll när laget förlorade på hemmaplan mot Falu IF med hela 0-5 (0-1, 0-2, 0-2) i HockeyTvåan västra A herr.

Falu IF tog ledningen efter 17.39, genom Andreas Arrestam på pass av Elliot Sjöström. I andra perioden var Falu IF starkast och gick från 0-1 till 0-3 genom mål av Andreas Arrestam och Anton Krigsman. Falu IF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5-0. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Haglund och Jonatan Augustsson.

Hallstahammar Hockey ligger på nionde plats i tabellen efter matchen, medan Falu IF ligger på tredje plats.

Hallstahammar Hockey tar sig an Hedemora i nästa match borta tisdag 5 oktober 19.00.