Helgen då hela Hallsta blev en loppis: ”Jag säljer udda saker”

På familjen Alkvists gräsmatta på Gärdesvägen fanns allt från småprylar och kläder till ett helt litet berg av mjukisdjur.

Det visade sig vara husets barn som själva hade letat upp sina gamla, men ändå fina och oslitna, mjukisdjur och lagt ut dem för försäljning. På frågan om de skulle sakna sina mjukisar var Saga Alkvist bestämd:

– Nej, det är bara skönt att bli av med sakerna!

Barn växer upp och mjukisdjursåldern var ändå över för de flesta av barnen. Barnkläder som blivit för små var också vanliga vid försäljningsstånden på flera olika håll i Hallstahammar, så också på Gärdesvägen.

Rakt över gatan fanns ett annat loppisbord. Här sålde Klara Adamenko prylar.

– Jag säljer lite udda saker som jag hittade hemma, berättar hon.

På bordet fanns bland annat ett antal fina äggkoppar.

– Ja, farfar tog hem dem från Ryssland. Men man har inte plats för allt. Nu säljer jag dem.

Samma farfar tog också hem en klassisk rysk samovar (tekokare), men den finns inte på bordet.

– Nej, jag funderade på att sälja den också... men nej... den vill jag ha kvar.

Vid ett tredje bord, lite längre upp på gatan stod Monica Ahlbäck. Hon är en äkta loppisveteran och visade sig också vara en av initiativtagarna till helgens loppissatsning i Hallstahammar.

– Jag är en äkta loppismänniska, sammanfattar hon.

Hon tillverkar dessutom egna prydnadssaker som hon också såljer, till exempel hjärtformade träljusstakar.

Alla de säljare som VLT mötte tog emot swishbetalning, men de köpare som hade dykt upp kom med sedlar ändå. Uttrycket "cash is king" gäller fortfarande, i varje fall i loppissammanhang i Hallstahammar.

Loppis-satsningen hade delvis otur med vädret. Det regnade lite under lördagen, vilket kan ha skrämt bort kunder. Men det gör också att det kan finnas kvar en hel del fynd under loppisens fortsättning under söndagen.