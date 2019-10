Hallstahammars SK står inför ödesmatch – kan ramla ur division 5: ”Det ska inte ske”

Imorgon söndag ställs HSK mot Skultuna IS i säsongsavslutningen som avgör lagets öde. Vid tappade poäng riskerar klubben att ramla ur Division 5 Västmanland.

Men efter två raka segrar har Hallstahammar allt i egna händer. Just nu har man en målskillnad på elva att luta sig mot i jämförelse med Ramnäs IF som befinner sig på samma poäng, men under nedflyttningsstrecket.

– Det skulle betyda jättemycket. Hallsta behöver nästan ett division 4 lag. Det betyder mycket för oss att stanna kvar i femman, säger tränaren Joakim Keskitalo.

Keskitalo kom in under sensommaren som ny tränare när Daniel Persson avgick. Den nya tränare har ingen större överblick av vårsäsongen men är tydlig med vad som ligger bakom lagets väg mot nytt kontrakt.

– Man har ju ett Hallstahjärta och då var det bara att ställa upp och vända skutan. Jag hade med mig tre ledord som jag visade killarna och det är organisation, glädje och positivitet. Så vi ville ha det.

Han fortsätter:

– Organisationen har satt sig och de vet hur jag vill att vi ska spela. Och med det har resultaten kommit och gnistan. Det är helt andra killar nu än när jag tog över.

Du säger att du har ett "Hallstahjärta", vad hade det betytt för dig om ni åker ur?

– Det vågar jag inte ens tänka på, det finns inte i mina tankar. Det ska inte ske.

Känslan i Hallstahammars SK är god inför söndagens ödesmatch. Keskitalo berättar att laget får tillbaka spelare från avstängningar såsom skador till matchen.

– Det känns skönt att ha det i egna händer, det är bara vi som kan tappa det. Men vi ska framåt och klara oss kvar. Det är därför jag är i Hallsta, säger Joakim Keskitalo.