Han var bäste VSK:are i superettan – VLT:s betyg från säsongen 2019

VLT-Sporten har under superettasäsongen betygsatt VSK-spelarnas insatser efter alla seriematcher. Nu har det blivit dags att sammanställa dessa betyg efter 30 spelade omgångar och få fram ett betygssnitt på samtliga grönvita spelare.

Notera att det krävts att spelaren spelat minst 15 minuter i en match för att tilldelas betyg.

Målvakter:

Anton Fagerström – 3,00 (28 betyg)

VSK-målvakten hade aldrig någon riktig svacka under säsongen. Stabil rakt igenom och räddade, framför allt under våren, många poäng till Grönvitt.

Daniel Svensson – 1,33 (3 betyg)

Tunga insatser mot Degerfors och Trelleborg drog ner betygen denna säsong. Stabil insats i sista omgången borta mot IK Brage.

Försvarare:

Calle Svensson – 2,57 (23 betyg)

Insatserna mot Gais och Örgryte på Solid Park Arena sticker ut positivt. Annars har Svensson prenumererat på tvåor och treor under säsongen. Den experimentella insatsen som ytterforward mot Varberg var dock bara värd en etta.

Ilir Berisha – 2,55 (20 betyg)

Varit som allra bäst när VSK tvingats försvara lågt. Där har han dominerat det grönvita straffområdet. Precis som övriga försvaret haft tyngre insatser. Tänker kanske främst på Mjällby borta.

Sean Sabetkar – 2,48 (25 betyg)

Spelat flest betygsatta matcher av försvarsspelarna. Gjort en stark debutsäsong i superettan och haft en jämnhet under hela 2019.

Ravy Tsouka – 2,47 (15 betyg)

Hade under större delen av våren svårt att ta en startplats i VSK. Slog sig under hösten in i elvan och stod för några riktigt starka insatser.

Jesper Florén – 2,35 (20 betyg)

Stabiliteten själv. Tvåor och treor rakt igenom på högerbacken. Bortsett från ettan han tilldelades efter hemmamötet med Dalkurd efter sommaruppehållet.

Dennis Persson – 2,21 (24 betyg)

Ende försvarare i truppen som klivit av med en femma i betyg denna säsong. Detta gjorde Persson efter en finfin insats i hemmasegern på Solid mot Örgryte.

Mittfältare:

Simon Johansson – 2,67 (27 betyg)

Inledde säsongen strålande för att sedan plana ut och stå för mer stabila insatser. Varvade upp till avslutningen på säsongen och tilldelades fina betyg i slutomgångarna.

Jonas Hellgren – 2,50 (22 betyg)

Missade inledningen på säsongen på grund av skador och sjukdomar. Men har sedan han kommit tillbaka varit solid. Främsta topparna är bortamatcherna mot Öster och Syrianska.

Boris Ljevar – 2,38 (24 betyg)

Inga större toppar men heller inga dalar av mittfältaren denna säsong. Boris Ljevar har levererat godkända insatser mer eller mindre säsongen igenom.

Carlos Moggia – 2,18 (11 betyg)

Strålande i premiären mot BP. Sen har skador och skiftade förtroende varit problemet för mittfältaren. Fått sporadiskt med speltid större delen av säsongen.

Filip Ottosson – 2,08 (12 betyg)

Stekhet i sin debutmatch från start mot Dalkurd borta. Därefter har Filip Ottosson mestadels varit godkänd när han väl fått tillräckligt med speltid.

Albin Sporrong – 2,00 (2 betyg)

Överraskande inhopp mot Brommapojkarna på hemmaplan resulterade i en tvåa. Även insatsen borta mot IK Brage ansåg VLT vara godkänd. Ett framtidsnamn i Grönvitt.

Samuel Dahl – 2,00

Ynglingen fick en kvart i sista omgången mot IK Brage, och gjorde precis vad som förväntades. Ytterligare ett intressant namn för VSK:s framtid.

Anfallare:

Stefan Batan – 3,33 (3 betyg)

Högst snitt i VSK-truppen. Visade med sina inledande tre matcher att om han fått undvika knäskadan varit en nyckelspelare under superettasäsongen.

Filip Tronêt – 2,83 (23 betyg)

Har fått varit skadefri större delar av säsongen och varit en av VSK:s bästa spelare. Tillsammans med Fagerström den enda spelare som inte blivit underkänd av VLT.

Emil Skogh – 2,82 (11 betyg)

Fick säsongen upphackad av skador. Stått för bra insatser när han väl varit skadefri, avslutade säsongen på ett glödhett sätt.

Samuel Holm – 2,67 (3 betyg)

Tre starka betyg från VLT denna säsong. Men anfallaren fick aldrig riktigt förtroendet i VSK innan han under hösten lånades ut till Sollentuna i norrettan.

Brian Span – 2,58 (24 betyg)

Gjorde mestadels godkända insatser under våren, men under hösten hittade amerikanen formen. En av VSK:s bättre spelare under andra halvan av säsongen.

Petar Petrovic – 2,44 (9 betyg)

Sommarvärvningen öppnade starkt, men formen dalade sakteliga. Gjorde inte många minuter efter hemmamötet med Degerfors.

Karwan Safari – 2,38 (24 betyg)

Mestadels godkänd under säsongen. Bjöd på färre toppar än Västeråspubliken vant sig vid, det finns mer att hämta ur skyttekungen.

Emir Smajic – 2,00 (2 betyg)

Skador hindrade säsongsdebuten. När formen äntligen verkade vara på gång kom nästa smäll. Korsbandsskadad i vårmötet med Norrby och borta resten av säsongen.

Douglas Karlberg – 2,00 (12 betyg)

Hade svårt att slå sig in i startelvan under sin första säsong i superettan. Inledde svagt men sett till det stora hela godkänd.

Betygsskala:

1 = Ej godkänd

2 = Godkänd

3 = Bra

4 = Mycket bra

5 = Allsvensk klass