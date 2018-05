VästeråsIrsta värvar skyttetalang från Sävehof: "Hon har näsa för mål"

LÄS OCKSÅ: VästeråsIrstas besked – Skånela-spelare ansluter till truppen: "Hon är välutbildad"

VästeråsIrsta sätter sista spiken i kistan och presenterade på fredagen vad som enligt klubben ska vara det sista nyförvärvet till damtruppen inför nästa säsong. Det handlar nu om den 19-åriga Cecilia Tillman från Sävehofs utvecklingslag som kommer att elitseriedebutera med VästeråsIrsta.

– Cecilia är en kraftfull spelartyp med bra skott och näsa för mål som vi hoppas ska bidra med just dom egenskaperna i vårt lag de kommande säsongerna. Hon kommer att få en lagom roll att växa in i under hösten för att sedan se hur pass hon kan slå sig fram under sin första säsong i elitserien, säger VästeråsIrstas tränare Frenne Båverud om värvningen till klubbens hemsida .

Tillman själv säger till hemsidan att hon haft Båverud som tränare tidigare på rikssamlingarna och tror att hon kan fortsätta att utvecklas på ett bra sätt med honom som tränare.

- Jag är ung och vill utveckla allt och det tror jag att träningsstaben kan fixa. Jag vill förbättra allt i mitt spel och det tror jag att VästeråsIrsta kan hjälpa mig med och utveckla mig till en bättre handbollsspelare, säger hon.

LÄS OCKSÅ: Ännu en nyckelspelare på väg bort – så ska VI dam fylla luckorna: "Har inte de resurserna"