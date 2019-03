Tuff match slutade med förlust för VästeråsIrsta mot Boden IF

Det svängde i matchen i SHE i handboll mellan VästeråsIrsta och Boden IF i Bombardier Arena. Hemmalaget VästeråsIrsta hade ledningen i halvtid, med 12–11, men efter pausen vände Boden IF matchen och vann till slut med 25–23.

Det betydde fjärde matchen i rad utan seger för VästeråsIrsta.

Ellenor Åström-Nilsson 6, Emma Aarnio 6, Matilda Forsberg 3, Kristin Ullén 3, Vilma Swedung 3, Hannah Grytegård och Maja Wiklund gjorde VästeråsIrstas mål, medan Andrea Johansson 6, Paulina Masna 6, Sara Nordström 5, Emmy Nordmark 3, Moa Nilsson 2, Kristiane Stormoen 2 och Annica Ölén stod för gästernas målgörande.

Med en omgång kvar är VästeråsIrsta på femte plats i tabellen, medan Boden IF är på tolfte plats.

I nästa match möter VästeråsIrsta Skara borta på fredag 15 mars 19.00.