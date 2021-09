Hannes lagar mat både med andra och till andra: ”Får energi av gästerna”

Anmäl text- och faktafel

Hannes utbildade sig till kock i Grythyttan. Sin praktik gjorde han Stockholm och efter examen har han lagat mat både på Nom och Kajplats 9 samt på Steam Hotel i Västerås. Där och då brände Hannes ut sig.

– Västerås är ganska litet, att komma från universitetet och inte den Tranellska vägen är en annorlunda väg och man har ofta känt att man inte är som de andra, ett utanförskap.

– Men så träffade jag Amir som då hade EAT Matstudio och jag började som frilanskock här.

Nu är Hannes platschef och jobbar både administrativt och lagar mat.

EAT har flera olika koncept. Bland annat kan man hyra in Hannes som förbereder maten i EAT-köket och därefter åker till kunden för att slutföra rätterna. Man kan också besöka matstudion för att bli serverad, precis som på en vanlig restaurang. Men det mest populära konceptet är att laga maten tillsammans med Hannes.

Både privatpersoner och företag bokar in sig för en något annorlunda matupplevelse. Det är mellan 15 och 25 personer per gång som delas in i olika grupper och får laga varsin rätt.

– Jag börjar med att gå igenom menyn och därefter går jag runt för att finnas till hands.

Vad vill du att gästerna ska känna när de går härifrån?

– Att de har lärt sig någonting. Jag är ju här och delar med mig av kunskap, folk är intresserade av mat men har inget självförtroende i köket, det är de som kommer hit eller de som aldrig lagar mat hemma.

– Jag vill att de ska få lite inspiration så de kan laga lite roligare mat hemma. Det är viktigt att man förbereder maten lite innan.

Har du alltid varit intresserad av matlagning?

– Vi har alltid lagat mat i min familj och jag har alltid varit med i köket. Jag och min brorsa skrev ner recept tillsammans med mormor för skoj skull.

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Jag är två olika personer, privat och i mitt arbete. Privat har jag ett medelhavstemperament säger min mamma, men de som jag jobbar med säger att jag är superlugn. Men lojal och ärlig är jag i alla fall både privat och i mitt yrke.

Har du varit med i något matlagningsprogram?

– Nej, men jag tycker de är kul att kolla på, att se folk utvecklas. Men även se när de går på minor.

Vilket är det vanligaste felet man gör i köket?

– Man kryddar för lite och har högsta värmen på spisen. Och att folk stressar, det är därför förberedelser är så viktigt.

"Matlagning med mumsiga smaker", "Grymt ställe", "Så jävla gott". På en av väggarna och även i taket har gästerna uttryckt sin uppskattning i skrift.

– Att folk tycker att det är så bra är kul att höra, men man får inte bli blind.

Vad händer framöver?

– Köra på i vanlig regi med förhoppningsvis mycket bokningar, pandemin har drabbat oss otroligt hårt. Vi har kört frukostevent en gång tidigare, det ser jag gärna en fortsättning på.

– Det här är det bästa jobbet man kan ha, jag åker oftast härifrån med mer energi än jag hade när jag kom hit. Man får så mycket energi av gästerna.

Mer om Hannes Filipsson:

Ålder: 29 år.

Bor: I Surahammar. "Jag gillar småsamhället.”

Uppvuxen: Bjurhovda/Hökåsen.

Familj: Sambo och en son på 2,5 år.

Gymnasiet: Carlforsska, Samhällsprogrammet.

Gör: Driver EAT Matstudio som ligger på Slakterigatan i Västerås.

Favoritmat: Svårt. ”När jag lagar hemma blir det husman och så gillar jag italiensk mat men i somras blev det mycket paella.”

Intressen: Sport. ”Jag spelar fotboll i Ramnäs, division 6 och så spelar jag innebandy på korpnivå. Jag gillar även golf, musik, att vara med familjen och vänner. Jakt är också ett stort intresse, som även är fördelaktigt i mitt yrke. Jag jagar någon gång i veckan vid Skultuna.”

Lyssnar på: ”Det är otroligt blandat.”

Drömresan: USA. ”Jag har varit i New York och i S:t Louis, men jag vill upptäcka mer.”