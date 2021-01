Här är restaurangerna som får klagomål på trängsel

Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning har inte genomfört några planerade trängselkontroller sedan före julhelgen. Anledningen till det är att det inte upptäckes några trängselproblem alls tidigare under december.

Restriktionerna har lett till att nattklubbarna håller stängt, och de krogar som fortfarande har öppet måste sluta servera alkohol senast 20.00. Nu får dessutom bara fyra personer sitta vid samma restaurangbord.

Men även om Västerås stad inte genomfört några planerade kontroller har ett antal klagomål kommit in under perioden 25 december 2020–11 januari 2021. Samtliga klagomål har följts upp av Västerås stads inspektörer – men under deras egna besök har inga större problem kunnat upptäckas, åtminstone inte sådana som leder till anmärkning.

Andreas Berg Mörén är miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Vad tror du är förklaringen till att det kommer in flera klagomål som inte visar sig vara någonting allvarligt i era kontroller?

– Det går bara att spekulera kring det. Kanske har personer blivit ännu mer observanta. Det kan också vara så att problemen finns men är kortvariga eller tillfälliga så att vi inte ser dem under våra uppföljande kontroller – eller att företagen själva märker att det varit problem och åtgärdar dem innan vi kommer ut. Men det är ju bara mina gissningar, säger Andreas Berg Mörén.

Den nya pandemilagen riktar sig mot inomhuslokaler som gym, idrottsanläggningar, badhus och handelsplatser – men inte restaurangverksamheter. Som det ser ut i dagsläget fortsätter miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete alltså som vanligt framöver.

De fick klagomål – och så gick de efterföljande kontrollerna

Klagomålen är från 25 december 2020 till 11 januari 2021.

► Kokpunkten. Klagomål om trängsel och köbildning vid serveringen The Lagoon. Som åtgärd stärker Kokpunkten upp ytterligare med att ha en trängselvärd på plats vid serveringen hela tiden utöver den personal som gör trängselronder.

► Ya Mal Al Sham Kolgrill & Meze. Klagomål på många gäster helger och högtider. Vid kontrollen 29 december konstaterades ingen trängsel i lokalen trots att det stod många bilar parkerade utanför. Borden var bra placerade med endast fyra sittplatser per bord.

► Max (Retortgatan). Klagomål om trängsel vid expresskassor och trängsel bland borden. Ansvarig på plats bekräftade under kontrollen att det var mycket folk och trängsel under helgen 26–27 december. Enligt personalen hänger många ungdomar där på helgerna och respekterar inte personalens uppmaningar. Platsansvarig har pratat med sin chef om detta och de har planer på att sätta ut ytterligare expressbeställningsställe utanför restaurangen. Diskussioner förs även om att anlita en vakt som håller ordning på kunderna.

► Skultuna Messingsbruk Café. Tre klagomål om trängsel inkom 26 december. Vid kontrollen 28 december var det ingen uppenbar trängsel. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen uppmanade dock verksamheten att flytta isär borden ytterligare, alternativt ta bort några stolar från borden som står mellan butiken och kafét.

► Mocca Deli. Klagomål om mycket folk och trängsel. Besök gjordes under lunchtid 30 december, ansvarig på plats informerades om klagomålet. Västerås stads bedömning var att det var många lunchgäster vid tidpunkten för platsbesöket men ingen uppenbar trängsel.

► Pinchos. Klagomål på barservering. Barservering är tillåtet om det inte leder till trängsel. Västerås stads bedömning är att Pinchos har vidtagit tillräckliga åtgärder.

► First Hotel Plaza & Sky Bar. Klagomål om att det är för trångt vid frukostbuffén med stor köbildning. Västerås stad besökte verksamhetens frukostbuffé 30 december och kunde inte se någon trängsel. Det var ingen kö in till frukosten och lugnt vid buffén och i matsalen.